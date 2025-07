FIM DA AMIZADE?

Após afastamento, Fê Paes Leme revela que Bruno Gagliasso vai vender casa vizinha à sua em Salvador

Atriz comprou imóvel na capital baiana acreditando que envelheceria ao lado do amigo, mas distanciamento mudou os planos

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme revelou que a casa vizinha à sua em Salvador, que pertence a um de seus melhores amigos, será colocada à venda. A informação foi compartilhada no novo episódio do podcast Grande Surto, onde ela falou sobre o distanciamento que vive com antigos amigos próximos, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. >