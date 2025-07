LUTO

Morre Dodô Batera, do Karametade, aos 52 anos

Músico enfrentava um câncer do tipo melanoma

Elis Freire

Publicado em 22 de julho de 2025 às 21:44

Dodô foi um dos fundadores da Karametade Crédito: Reprodução

Douglas Souza Arruda, conhecido como Dodô Batera, morreu nesta terça-feira (22), aos 52 anos. Um dos fundadores da famosa banda de pagode Karametade, Dodô enfrentava um câncer do tipo melanoma. A informação foi divulgada nas redes sociais por Vavá, vocalista do grupo que ganhou projeção nos anos 90 no Brasil.>

A publicação lamenta a perda do colega de banda, prestando uma homenagem ao amigo e parceiro de trabalho. “É com muita tristeza que anuncio a partida do nosso amigo ‘Dodô’, baterista e integrante do Grupo Karametade. A luta foi grande contra um melanoma (câncer). Saiba que sua história nunca será apagada, meu irmão, um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrível, que agora mora lá no céu. Até um dia, meu irmão, seu legado nunca se apagará. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, escreveu Vava.>

O post de despedida anuncia as informações sobre o velório de Dodô, que será realizado nesta terça-feira (22), na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (23), às 7h.>