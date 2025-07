CRIME

Casal de advogados preso em Salvador fraudava processos em esquema que roubou R$ 5 milhões de idosos

Investigados foram alvos de operação do Ministério Público

Os dois advogados presos em Salvador por crimes como estelionato e lavagem de dinheiro são um casal que integrava esquema criminoso que roubou cerca de R$ 5 milhões de idosos. De acordo com informações de policiais, três escritórios e duas empresas, identificadas como Ativa Precatórios e BrasilMais Precatórios, viraram alvos do Ministério Público (MP) após roubarem ao menos 215 vítimas.

Segundo investigação do MP, os 17 investigados, entre eles cinco advogados que ocupavam posição de liderança no esquema, abordavam idosos e aposentados para propor uma ação de revisão em contratos bancários. Depois de ganharem a causa, no entanto, os advogados induziam os clientes a assinarem contratos em que cediam até 90% do dinheiro que deveria ser destinado a eles.