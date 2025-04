ESTREIA

Lilica Rocha homenageia 'Thriller' em clipe eletrizante com estreia marcada em Salvador; saiba mais

Inspirado no clássico de Michael Jackson, “Baba Yaga” une terror, dança e superação em uma produção 100% baiana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2025 às 17:30

Lilica Rocha homenageia 'Thriller' em clipe eletrizante com estreia marcada em Salvador Crédito: Divulgação

A artista mirim Lilica Rocha está prestes a lançar seu novo videoclipe “Baba Yaga”, inspirado no icônico “Thriller”, de Michael Jackson. Com estreia marcada para o dia 15 de abril, às 15h, na Sala Walter da Silveira, em Salvador, o lançamento contará com bate-papo com a equipe e um pocket show especial da cantora. No mesmo dia, o clipe estará disponível no canal da artista no YouTube.>

Com produção do Coletivo Cacos e inteiramente filmado na Bahia, o projeto destaca o potencial criativo da cena local e transmite, por meio da arte, uma mensagem de coragem diante dos medos. Dirigido por Leo Rocha, o clipe aposta em uma estética sombria e dançante, misturando o universo do terror com linguagem contemporânea.>

A coreografia, assinada por Oliver e Elton Cruz, dá ritmo à canção e amplia sua força narrativa, enquanto a direção de fotografia de Danilo Umbelino cria atmosferas intensas e envolventes. “Queríamos trazer o espírito de Thriller sob o olhar de uma criança, com uma narrativa impactante e cheia de movimento”, comenta o diretor Leo Rocha.>

Lilica também comemora o novo trabalho com entusiasmo: “Ver minha música se transformar em uma história cheia de imagens, danças e personagens é muito emocionante. Esse clipe é um sonho realizado”, afirma a artista mirim.>

O figurino e caracterização ficam por conta de Mauricio Martins e Weel, que ajudam a dar vida aos personagens assustadores de forma original. A equipe técnica reúne ainda nomes como Viva Varjão, Renata Santana, Marta Estrela, Filipe Louzado e Luciano Reis. O elenco conta com dançarinos e atores como Isla Haiala, Amanda Magno, Monalisa Azevedo, Thiago Sansil e Fernando Alves.>

O projeto foi contemplado pelos editais da Paulo Gustavo Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, via Secretaria de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo — medida emergencial voltada para o setor cultural. Também conta com apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), da DIMAS, e de diversas empresas parceiras.>