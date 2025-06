VIOLÊNCIA

Guarda municipal é morto a tiros em avenida movimentada de Salvador

Ítalo Lisboa de Paula era lotado no município de Simões Filho e foi vítima de latrocínio

O guarda civil municipal Ítalo Lisboa de Paula, de 42 anos, foi assassinado durante um assalto na avenida Aliomar Baleeiro, no bairro Pau da Lima, em Salvador, na noite de sexta-feira (6). O agente era lotado em Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao chegarem no local do crime, policiais militares encontraram Ítalo Lisboa morto. >