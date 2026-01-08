QUE LOUCURA...

Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

Ataque surgiu em perfil estrangeiro nas redes sociais e mobilizou reação de brasileiros em defesa da atriz

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:02

Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução/instagram

A atriz Bruna Marquezine se tornou alvo de um comentário transfóbico nas redes sociais após a circulação de novas imagens ao lado do cantor Shawn Mendes. O episódio ocorreu depois que registros do casal nos Estados Unidos ampliaram a visibilidade do possível relacionamento, levando o assunto a perfis internacionais dedicados à cultura pop.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes 1 de 34

Após o Réveillon, Bruna viajou aos Estados Unidos com Shawn Mendes, período em que os dois também haviam sido vistos juntos no Brasil. Com a divulgação das fotos fora do país, páginas estrangeiras passaram a comentar os rumores, o que acabou desencadeando ataques direcionados à atriz.

O comentário transfóbico surgiu no X, antigo Twitter, após a página Pop Tingz publicar informações sobre a suposta relação. Um usuário associou Bruna Marquezine à transexualidade de forma pejorativa, baseando-se apenas em sua aparência física. A fala foi rapidamente identificada como transfóbica por utilizar a identidade de mulheres trans como tentativa de desqualificação.

A publicação gerou reação imediata, principalmente de internautas brasileiros, que passaram a responder em massa ao comentário. Muitos lembraram a trajetória pública da atriz desde a infância, compartilhando imagens de Bruna ainda criança em produções da TV Globo, como a novela Mulheres Apaixonadas, exibida em 2003.

Mesmo após as correções, o autor do comentário manteve o discurso preconceituoso, o que ampliou ainda mais a repercussão. Outros usuários passaram a questionar o teor discriminatório da associação e a lógica de tratar a transexualidade como ofensa, destacando que o ataque ultrapassa a figura pública e reforça estigmas contra pessoas trans.

O episódio também abriu espaço para um debate mais amplo sobre como esse tipo de agressão atinge não apenas a pessoa alvo, mas toda uma comunidade, ao reforçar preconceitos estruturais. Até o momento, Bruna Marquezine não se pronunciou sobre o caso.