Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

Ataque surgiu em perfil estrangeiro nas redes sociais e mobilizou reação de brasileiros em defesa da atriz

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:02

Mansão de luxo com diária de R$ 25 mil é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon.
 Bruna Marquezine e Shawn Mendes  Crédito: Reprodução/instagram

A atriz Bruna Marquezine se tornou alvo de um comentário transfóbico nas redes sociais após a circulação de novas imagens ao lado do cantor Shawn Mendes. O episódio ocorreu depois que registros do casal nos Estados Unidos ampliaram a visibilidade do possível relacionamento, levando o assunto a perfis internacionais dedicados à cultura pop.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
TMZ chama Bruna Marquezine de señorita após affair com Shawn Mendes  por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Instagram
Mansão de luxo com diária de R$ 25 mil é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon. por Reprodução/instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes em aeroporto por Reprodução | X
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes com camisa do Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Selfie de Shawn Mendes com os fãs por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete passaram tarde na Gamboa de Baixo por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes retornou à Salvador por Reprodução
Shawn Mendes e o influenciador Brino por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies de Salvador por Reprodução
Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes 'gabaritou' quase todos os pontos turísticos de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Ivete e Shawn Mendes por Alô Alô
Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 34
Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Los Angeles por Reprodução/Instagram

Após o Réveillon, Bruna viajou aos Estados Unidos com Shawn Mendes, período em que os dois também haviam sido vistos juntos no Brasil. Com a divulgação das fotos fora do país, páginas estrangeiras passaram a comentar os rumores, o que acabou desencadeando ataques direcionados à atriz.

O comentário transfóbico surgiu no X, antigo Twitter, após a página Pop Tingz publicar informações sobre a suposta relação. Um usuário associou Bruna Marquezine à transexualidade de forma pejorativa, baseando-se apenas em sua aparência física. A fala foi rapidamente identificada como transfóbica por utilizar a identidade de mulheres trans como tentativa de desqualificação.

Leia mais

Imagem - 'Oh Polêmico' denuncia que foi vítima de racismo em estabelecimento de Salvador: 'Nojo de preto'

'Oh Polêmico' denuncia que foi vítima de racismo em estabelecimento de Salvador: 'Nojo de preto'

Imagem - Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos

Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

A publicação gerou reação imediata, principalmente de internautas brasileiros, que passaram a responder em massa ao comentário. Muitos lembraram a trajetória pública da atriz desde a infância, compartilhando imagens de Bruna ainda criança em produções da TV Globo, como a novela Mulheres Apaixonadas, exibida em 2003.

Mesmo após as correções, o autor do comentário manteve o discurso preconceituoso, o que ampliou ainda mais a repercussão. Outros usuários passaram a questionar o teor discriminatório da associação e a lógica de tratar a transexualidade como ofensa, destacando que o ataque ultrapassa a figura pública e reforça estigmas contra pessoas trans.

Leia mais

Imagem - Vá sem medo: 3 signos terão grande virada na carreira e finalmente vão decolar

Vá sem medo: 3 signos terão grande virada na carreira e finalmente vão decolar

Imagem - Nicole Bahls lança indireta pesada após jogador do Flamengo anunciar que será pai: 'Melhor fingir que morreu'

Nicole Bahls lança indireta pesada após jogador do Flamengo anunciar que será pai: 'Melhor fingir que morreu'

Imagem - Rotina de luxo: veja como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca

Rotina de luxo: veja como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca

O episódio também abriu espaço para um debate mais amplo sobre como esse tipo de agressão atinge não apenas a pessoa alvo, mas toda uma comunidade, ao reforçar preconceitos estruturais. Até o momento, Bruna Marquezine não se pronunciou sobre o caso.

A atriz segue mantendo discrição sobre a vida pessoal, enquanto os registros ao lado de Shawn Mendes continuam sendo acompanhados pela imprensa nacional e internacional.

Tags:

Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Veja 5 receitas fáceis para fazer com a criançada nas férias

Veja 5 receitas fáceis para fazer com a criançada nas férias
Imagem - Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'

Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'
Imagem - Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos

Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
02

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
03

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar
04

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar