ASTROLOGIA

Hoje (8 de janeiro) marca o fim dos excessos emocionais para 5 signos: a mente ganha direção

Lua em Virgem ajuda a organizar pensamentos e reduzir excessos emocionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:18

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias mais intensos, o emocional começa a se estabilizar. A Lua em Virgem traz clareza mental, discernimento e uma necessidade maior de cuidar do corpo e da rotina.

É um ótimo dia para retomar hábitos saudáveis, organizar o ambiente e prestar atenção aos sinais físicos. O corpo fala e hoje ele pede equilíbrio.

Menos exagero, mais cuidado.