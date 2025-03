CONFUSÃO

Tiros assustam banhistas no Porto da Barra neste domingo (09)

Disparos teriam sido motivados por confusão no pagamento da conta em barraca na praia

De acordo com pessoas que trabalham no entorno, o ocorrido aconteceu na areia da praia e foi motivado por uma confusão no momento de pagar a conta em um dos barraqueiros que trabalha no Porto. O cliente teria realizado dois disparos para o alto, o que provocou agitação e correria entre os banhistas e pedestres que passavam pela região.>