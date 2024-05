TURISMO

Voo direto de Salvador: Campos do Jordão tem passeio de trenó, rota culinária e mais

Salvador terá voo para São José dos Campos, a 80km desse destino ideal para a temporada de inverno

Gil Santos

Publicado em 15 de maio de 2024 às 07:45

Passear de trenó parece coisa de desenho animado, mas esse é um dos atrativos de Campos do Jordão, cidade que fica no interior de São Paulo, a 83 km ou 1h20 de São José dos Campos, que a partir de julho terá voo direto para Salvador. A temperatura abaixo de 10ºC no inverno permite também patinar no gelo e fazer passeios específicos para o clima frio. A cidade é conhecida pelas belezas naturais, como trilhas, picos e montanhas. O teleférico é outro destaque.

Campos do Jordão Crédito: Shutterstock

Entre os locais mais conhecidos estão o Pico do Itapeva, a Floresta Encantada e a Ducha de Prata, que são diversas cachoeiras e quedas d'água artificiais acessadas por decks cercados de lojinhas de artesanato. Já a rota Capivari inclui passeios de bondinho, de trenó e patinação no gelo. Visitas a vilas, passeio de teleférico e o Museu Casa de Xilogravura. Para quem gosta de esporte a rota Caminho do Horto tem o Hípico Golf, o zoom Bike Park e o morro do Elefante.

É possível visitar também o Pico do Imbiri, o Mosteiro São João e a Cervejaria Campos do Jorão, e existem diversos passeios em parques e bosques, a pé, de bike e de veículo motorizado. A cidade também tem espaço para eventos sociais e coorporativos, e está apostando em uma agenda fixa de festas como o Natal dos Sonhos, Festival do Pinhão, Festival de Arte e Música e Festa da Cerejeira.

No município é possível encontrar também rotas de degustação. Rota do chocolate, da cerveja e das vinícolas. A cidade tem restaurantes premiados, incluindo unidades pet friendly para quem viaja com os bichinhos, e 15 mil leitos de hospedagem, com hotéis tradicionais, alguns com 70 anos em operação.

Rafael Marcandali é dono de hotel em Campos do Jordão Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Nesta terça-feira (14), representantes dos dois aeroportos e do trade turístico de Campos do Jordão apresentaram a novidade para agentes de viagens em um evento no Aeroporto Internacional de Salvador.

Os voos serão operadores pela Gol e partem da capital baiana às quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos. A temporada de inverno vai começar em 2 de julho e segue até 8 de agosto. Haverá uma pausa e a parceria será retomada em dezembro, janeiro e fevereiro. A aeronave será 737-800, mesmo modelo usado pela empresa em outros destinos partindo de Salvador. Hoje, a viagem é possível apenas com conexão.