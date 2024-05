TURISMO

Salvador terá voo direto para São José dos Campos a partir de julho

Aeroporto fica a 1h20 de Campos do Jordão e de Aparecida

Gil Santos

Publicado em 14 de maio de 2024 às 15:29

Rafael Glanzmann apresenta as novidades Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O Aeroporto de Salvador vai operar vôo direto para São José dos Campos (SP) na temporada de inverno, de julho a agosto deste ano. O objetivo é aproximar os baianos do turismo de Campos do Jordão (SP), cidade de clima frio e com atrações como rotas de vinho, de cerveja, teleférico e outros passeios ao ar livre. O local tem também restaurante pet friendly. Hoje, a viagem é possível apenas com conexão. Em dezembro, janeiro e fevereiro as viagens diretas serão retomadas.

Os voos serão operados pela Gol e partirão da capital baiana às quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos. A aeronave será 737-800, mesmo modelo usado pela empresa em outros destinos partindo de Salvador. Nesta terça-feira (14), representantes dos dois aeroportos e do trade turístico de Campos do Jordão apresentaram a novidade para agentes de viagens em um evento no Aeroporto Internacional de Salvador.

O diretor da SJK Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto de São José dos Campos, Ronei Glanzmann, explicou que os voos diretos começam a operar em 2 de julho e seguem até 8 de agosto. Haverá uma pausa e a parceria será retomada durante a temporada de verão, quando eles esperam que o movimento maior seja o contrário, de São Paulo para a Bahia.

"Essa é uma rota inédita. Pela primeira vez teremos o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, conectado diretamente com Salvador. É uma oportunidade ímpar de trazer o paulista para a Bahia, cerca de 3 milhões de pessoas, e de levar os baianos para conhecer o Vale do Paraíba, Campos do Jordão, a Serra da Mantiqueira e a Basílica de Aparecida, o primeiro Santuário Mariano e um dos maiores do mundo", afirmou Glanzmann.

Os voos de Salvador para São José dos Campos com conexão no Rio de Janeiro começaram a funcionar em 27 de março e estão disponíveis durante todo o ano. Em cerca de um mês em operação foram transportados 5 mil passageiros, com até 90% de ocupação nos fins de semana. A expectativa é repetir esses números na temporada de inverno anunciada nesta terça-feira.

Atrações

A viagem de Salvador para São José dos Campos dura cerca de 2h30, e o aeroporto fica a cerca de 1h20 de Aparecida, cidade de turismo religioso, e de Campos do Jordão. No inverno, as temperaturas ficam abaixo de 10ºC. O diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, Rafael Marcandali, contou que a cidade tem atrativos para casais, famílias e pessoas que viajam sozinhas, e frisou que o turismo pode ser realizado também fora do inverno.

"Assim como Salvador tem suas belas praias, Campos do Jordão tem as montanhas, e são montanhas espetaculares. Nosso destino é de natureza, é possível fazer cavalgadas, trilhas com 4X4 e com bicicleta. Temos a rota do chocolate, com visitas às empresas, rota da cerveja, com cervejas premiadas no mundo inteiro e, agora, rota dos vinhos pelas vinícolas. É um mercado promissor", afirmou.

Durante o evento, ele apresentou alguns passeios que incluem fazendas, florestas e bosques. Patinação no gelo, bondinho, teleférico e trenó. Mosteiro, museus e palácios, além de passeio por vilas, parques e restaurantes premiados também fazem parte da lista.

A psicóloga baiana Amanda Lima, 35 anos, ainda não planejou as férias, mas disse que está considerando Campos do Jordão como destino. "Já estive muitas vezes em São Paulo, mas ainda não conheço Campos do Jordão. Uma amiga está tentando entrar de férias em julho, se tudo der certo, vamos fazer essa viagem juntas. Não sabia do voo direto. Fiquei mais animada", contou.

Segundo os especialistas, houve uma pesquisa de mercado que identificou movimento de moradores de São José dos Campos, Campos do Jordão e Aparecida usando outros aeroportos de São Paulo para chegar a Bahia e de baianos buscando turismo de frio e de montanha, além de destinos religiosos. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), Jean Paul Gonze, frisou que existe demanda para essa parceria.