‘Joia rara’ da Air France: conheça aeronave que fará voo Salvador-Paris e saiba quanto dura o trajeto

Os celebrados voos que conectarão, a partir de outubro, Salvador a Paris, na França, serão feitos a bordo do Airbus A350-900, tido como “a joia da coroa” da frota da Air France. A aeronave escalada para as operações da companhia francesa tem capacidade para 324 passageiros em três classes de serviço: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266).

Os voos, disponíveis às segundas, quintas-feiras e aos sábados, terão duração de cerca de 10 horas e conectarão a Bahia ao mundo. Saindo da capital francesa às 10h25, a chegada na capital baiana será às 16h40, considerando sempre o horário local. Da mesma forma, no sentido inverso, saindo de Salvador às 18h50, o voo chega em Paris às 8h20 do dia seguinte.

Com o Airbus A350-900, a Air France está acelerando a mudança rumo a um transporte aéreo cada vez mais sustentável. O avião de última geração consome 25% menos combustível do que aeronaves de gerações anteriores, em função, especialmente, do uso de 67% de materiais mais leves. Sua pegada de ruído também é reduzida em cerca de 40%.