Air France terá três voos semanais em Salvador a partir de outubro

Saindo de Salvador, os voos em direção a Paris acontecerão nas segundas, quintas e sábados e terão duração de aproximadamente 10h, assim economizando a conexão dos baianos para São Paulo ou Rio de Janeiro. A proximidade com a França foi um dos motivos que levou a companhia a escolher a capital baiana, segundo o diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, Manuel Frahault.

“É uma situação de geográfica estratégica. A Salvador está localizada 15% mais perto do Paris que Rio, que é Galeão, e 18% mais perto que Guarulhos. Isso permite conectar em Salvador de maneira muito mais eficiente em comparação com o centro de São Paulo e Galeão”, relatou Manuel.

A rota da capital baiana será operada pelo AirbusA350 que garantirá cerca de dois mil passageiros semanais. Este será o quinto destino da companhia no Brasil, hoje ela opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. A aeronave possui capacidade para 324 passageiros e opera com três classes de serviço: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266).

Ao chegar em Paris, os clientes poderão fazer pontes para a Europa, Ásia e África. No aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, a Air France conta com uma série de facilidades para os clientes em conexão, incluindo lounges exclusivos.

Com a expansão da companhia no Nordeste, Fortaleza também ganhará duas novas ligações entre a capital cearense e Paris, passando dos atuais três voos para cinco, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. Com a adição dos três voos semanais em Salvador e dos novos voos em Fortaleza, a Air France superará o número de frequências de janeiro de 2020 no país, serão 30 operações semanais conectando o Brasil e a França a partir de outubro, contra 27 logo antes da pandemia.