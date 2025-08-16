TRABALHO

Empresa de ônibus abre 80 vagas para motorista na Bahia

Oportunidades estão nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:07

Águia Branca seleciona candidatos para vagas de motorista e outras funções em todo o país Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, está com mais de 400 vagas abertas em todo o país para atuação em diversas áreas. Somente para motoristas são 390 oportunidades, sendo 80 delas na Bahia, em linhas interestaduais e intermunicipais. As vagas se estendem a pessoas com deficiência.

No estado, as vagas estão distribuídas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto.

Para o cargo de motorista, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.

São diferenciais para a aprovação no processo, habilidades como boa comunicação, cordialidade no trato com o público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho.

Os novos colaboradores terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte, além de iniciativas de valorização, como o programa Medicina do Sono, que promove qualidade de descanso e segurança nas estradas, e o MO(vi)Mento de Águia, que incentiva hábitos saudáveis e equilíbrio físico e mental.

Inscrições

Os interessados em integrar a equipe da Águia Branca devem se inscrever pelo portal de vagas da empresa, neste link, e conferir os requisitos específicos para cada cargo. Até o início de setembro, todas as vagas estarão disponíveis no site de seleção.

A empresa também está contratando agente de vendas, pintor de ônibus, agente de pista, mecânico e analista de tripulação, entre outros. As contratações ocorrem após decisão judicial autorizar a empresa a operar 125 linhas da Itapemirim.

