Empresa de ônibus abre 80 vagas para motorista na Bahia

Tharsila Prates
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:07
A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, está com mais de 400 vagas abertas em todo o país para atuação em diversas áreas. Somente para motoristas são 390 oportunidades, sendo 80 delas na Bahia, em linhas interestaduais e intermunicipais. As vagas se estendem a pessoas com deficiência.
No estado, as vagas estão distribuídas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto.
Para o cargo de motorista, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.
São diferenciais para a aprovação no processo, habilidades como boa comunicação, cordialidade no trato com o público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho.
Os novos colaboradores terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte, além de iniciativas de valorização, como o programa Medicina do Sono, que promove qualidade de descanso e segurança nas estradas, e o MO(vi)Mento de Águia, que incentiva hábitos saudáveis e equilíbrio físico e mental.
Os interessados em integrar a equipe da Águia Branca devem se inscrever pelo portal de vagas da empresa, neste link, e conferir os requisitos específicos para cada cargo. Até o início de setembro, todas as vagas estarão disponíveis no site de seleção.
A empresa também está contratando agente de vendas, pintor de ônibus, agente de pista, mecânico e analista de tripulação, entre outros. As contratações ocorrem após decisão judicial autorizar a empresa a operar 125 linhas da Itapemirim.
Além da Bahia, as vagas estão distribuídas em Fortaleza (CE); Brasília (DF); Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares (ES); Goiânia (GO); Campo Grande (MS); Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Leopoldina e Oliveira (MG); Belém (PA); Petrolina e Recife (PE); Floriano e Teresina (PI); Curitiba (PR); Barão de Angra, Campos, Paraíba do Sul e Rio de Janeiro (RJ); Florianópolis (SC); São Paulo (SP) e Aracaju (SE), entre outras.