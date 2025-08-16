Acesse sua conta
Empresa de ônibus abre 80 vagas para motorista na Bahia

Oportunidades estão nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:07

Águia Branca seleciona candidatos para vagas de motorista e outras funções em todo o país
Águia Branca seleciona candidatos para vagas de motorista e outras funções em todo o país Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, está com mais de 400 vagas abertas em todo o país para atuação em diversas áreas. Somente para motoristas são 390 oportunidades, sendo 80 delas na Bahia, em linhas interestaduais e intermunicipais. As vagas se estendem a pessoas com deficiência.

No estado, as vagas estão distribuídas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto.

Para o cargo de motorista, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.

São diferenciais para a aprovação no processo, habilidades como boa comunicação, cordialidade no trato com o público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho.

Os novos colaboradores terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte, além de iniciativas de valorização, como o programa Medicina do Sono, que promove qualidade de descanso e segurança nas estradas, e o MO(vi)Mento de Águia, que incentiva hábitos saudáveis e equilíbrio físico e mental.

Inscrições

Os interessados em integrar a equipe da Águia Branca devem se inscrever pelo portal de vagas da empresa, neste link, e conferir os requisitos específicos para cada cargo. Até o início de setembro, todas as vagas estarão disponíveis no site de seleção.

A empresa também está contratando agente de vendas, pintor de ônibus, agente de pista, mecânico e analista de tripulação, entre outros. As contratações ocorrem após decisão judicial autorizar a empresa a operar 125 linhas da Itapemirim.

Além da Bahia, as vagas estão distribuídas em Fortaleza (CE); Brasília (DF); Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares (ES); Goiânia (GO); Campo Grande (MS); Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Leopoldina e Oliveira (MG); Belém (PA); Petrolina e Recife (PE); Floriano e Teresina (PI); Curitiba (PR); Barão de Angra, Campos, Paraíba do Sul e Rio de Janeiro (RJ); Florianópolis (SC); São Paulo (SP) e Aracaju (SE), entre outras.

