Veja quais são as vias onde os motoristas mais avançam o sinal vermelho em Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00
Seja por pressa, desatenção ou medo. São vários os motivos que fazem os motoristas avançarem o sinal vermelho enquanto dirigem. Em Salvador, apenas um dos semáforos registrou 739 multas por esse motivo. Trata-se do equipamento localizado na Avenida Gal Costa, no sentido na Avenida Professor Pinto de Aguiar, próximo a um campo de futebol. Lá, foram 150% a mais do que o segundo semáforo que mais multou motoristas soteropolitanos.
O ranking dos semáforos que mais tiveram registros de multas foi divulgado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) a pedido da reportagem. No segundo lugar do ranking aparece a Avenida Barros Reis, sentido Retiro, próximo à Rua Manoel Garrincha. Lá, foram 295 multas aplicadas aos motoristas.
Vias onde os motoristas mais avançam o sinal vermelho em Salvador
A multa por avançar o sinal vermelho é de R$ 293,47 e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ser considerada uma infração gravíssima. Os motoristas estão autorizados a ultrapassar os semáforos vermelhos das 21 horas às 5h59. O limite de velocidade da via, no entanto, deve ser respeitado ou o motorista é multado.
Aparecem ainda no ranking a Avenida General Graça Lessa, sentido Avenida Mário Leal Ferreira, (141 registros), Avenida Anita Garibaldi, sentido Rio Vermelho, em frente ao Hospital Cardio Pulmonar, (130) e Rua João Gomes, sentido Ondina (128).
Para Diego Brito, superintendente da Transalvador, o motivo principal para os motoristas desrespeitarem a sinalização é a insegurança. "Nessas localidades, as pessoas avançam o sinal com a justificativa de que são lugares inseguros. Principalmente na Avenida Gal Costa, onde são recorrentes os registros de tiroteios. As pessoas preferem cometer as infrações do que correrem o risco de algum tipo de violência", explica.
A Transalvador, segundo Diego Brito, toma medidas para evitar acidentes nessas localidades. "Nas avenidas Gal Costa e 29 de Março, nós fechamos os retornos justamente para evitar que os carros fiquem à direita para atravessar as pistas. Antes disso, tínhamos um índice muito alto de acidentes", acrescenta.