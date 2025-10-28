CLIMA

Confira previsão do tempo para esta terça (28 de outubro) em Salvador

Probabilidade de chuva chega a 40%, com máxima de 31°C

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06:31

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Os soteropolitanos devem se preparar para mais um dia de calor e pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira (28). De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a probabilidade de chuva é de 40%, com ventos moderados de até 26 km/h e temperaturas variando entre 20°C e 31°C.

A atuação de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico deve favorecer a formação de nuvens carregadas, especialmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. Apesar disso, o sol predomina ao longo do dia, mantendo a sensação térmica elevada.

Segundo a Codesal, a presença de uma massa de ar seco ainda garante tempo firme na maior parte da semana, com chuvas pontuais e rápidas em áreas isoladas da capital.

Resumo do dia em Salvador (28/10)

Sol com nuvens e possibilidade de pancadas isoladas

40% de chance de chuva

Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 31°C

Ventos moderados de 26 km/h