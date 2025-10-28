Acesse sua conta
Cidade baiana é a quarta mais quente do Nordeste; veja ranking

Município registrou 38.4°C nas últimas 24h

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06:16

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC
A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC

O calor não deu trégua no interior da Bahia. O município de Ibotirama, localizado no Vale do São Francisco, foi o mais quente do estado e o quarto mais quente do Nordeste nas últimas 24 horas, com temperatura máxima de 38,4°C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar de ser o único município baiano no ranking, Ibotirama ficou atrás apenas de cidades dos estados do Tocantins, Maranhão e Piauí, que lideraram a lista com temperaturas próximas dos 40°C. O primeiro lugar ficou com Palmas (TO), que registrou 40,2°C, seguida por Rio Sono (TO), com 39,8°C, e Carolina (MA), com 39,6°C.

O ranking mostra o domínio do Tocantins, que concentra sete das doze cidades mais quentes do Nordeste no período. O calor intenso é resultado da massa de ar seco que atua sobre o interior do país, reduzindo a umidade e elevando as temperaturas.

Cidades mais quentes da Bahia

Ranking das cidades mais quentes do Nordeste (últimas 24h)

Palmas (TO) – 40,2°C

Rio Sono (TO) – 39,8°C

Carolina (MA) – 39,6°C

Pedro Afonso (TO) – 39,2°C

Araguaçu (TO) – 38,9°C

 Palmas – Aeroporto (TO) – 38,9°C

Lagoa da Confusão (TO) – 38,8°C

São Miguel do Araguaia (GO) – 38,8°C

Formoso do Araguaia (TO) – 38,7°C

Chapadinha (MA) – 38,6°C

Peixe (TO) – 38,6°C

Picos (PI) – 38,6°C

Araguatins (TO) – 38,5°C

Ibotirama (BA) – 38,4°C

