Idoso é encontrado morto com marcas de tiro na cabeça em Castelo Branco

Yan Inácio
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:16
Um idoso foi encontrado morto na manhã deste sábado (16), na Rua Refúgio dos Pássaros, no bairro Castelo Branco, em Salvador.
Ao chegar ao local, policiais militares encontraram o corpo com marcas de tiros na cabeça e sinais de espancamento. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.
A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.