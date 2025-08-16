Acesse sua conta
Idoso é encontrado morto com marcas de tiro na cabeça em Castelo Branco

Polícia Civil vai investigar o caso

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:16

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso foi encontrado morto na manhã deste sábado (16), na Rua Refúgio dos Pássaros, no bairro Castelo Branco, em Salvador.

Ao chegar ao local, policiais militares encontraram o corpo com marcas de tiros na cabeça e sinais de espancamento. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

