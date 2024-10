DA CIDADE DO AMOR PARA A CIDADE DA MÚSICA

Primeiro voo da Air France aterrissa em Salvador e marca nova rota direta para Paris

Na tarde desta segunda-feira (28), o Aeroporto de Salvador recebeu o primeiro voo direto da Air France vindo de Paris, marcando o início de uma nova rota internacional entre as duas cidades. O Airbus A350, que aterrissou por volta das 16h30 com passageiros da capital francesa, consolida uma importante conquista para o turismo baiano.

Essa operação é fruto de uma colaboração entre a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), a Air France e o Salvador Bahia Airport, com o objetivo de atrair novos players e impulsionar o turismo no estado.

A nova rota é vista como estratégica para aumentar o fluxo de turistas internacionais e fortalecer o mercado turístico na Bahia, com previsão de alcançar o maior volume de passageiros internacionais no aeroporto de Salvador em 25 anos, até janeiro de 2025. A cerimônia de recepção contou com a presença de autoridades como Marcelo Freixo, presidente da Embratur, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, e executivos da Air France e do Salvador Bahia Airport.