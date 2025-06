FLAVIA AZEVEDO

Caso Cinthia Chagas e o silêncio obrigatório das vítimas de violência doméstica

Influenciadora pode ser presa por compartilhar um vídeo no qual fala, de forma genérica, sobre situações de abuso "sofridas por mulheres independentes"

Flavia Azevedo

Publicado em 16 de junho de 2025 às 18:29

Cinthia Chagas Crédito: Reprodução

Quem conhece os personagens tem acompanhado o desenrolar da separação entre Cinthia Chagas e o deputado estadual Lucas Bove. No mais recente episódio, o político moveu uma ação judicial para impedir que a ex-esposa faça publicações que mencionem acusações de violência doméstica, nas redes sociais. A ação ainda inclui um pedido de prisão preventiva de Cínthia, sob a alegação de que ela teria descumprido uma determinação judicial de sigilo sobre a separação. >

Esse movimento surge após Cinthia ter registrado um boletim de ocorrência em 2024, no qual ela acusa Bove de agressões físicas e psicológicas. Ele nega as acusações e a investigação corre sob sigilo – aquele que, na maioria dos casos, serve mais para proteger a imagem de agressores do que a segurança de vítimas.>

Agora, Cinthia está sendo processada por compartilhar um vídeo no qual fala, de forma genérica, sobre situações de abuso "sofridas por mulheres independentes". A defesa da influenciadora, em manifestação à qual a "Folha de S.Paulo" teve acesso, denuncia uma "tentativa de censura prévia" e uma "estratégia de revitimização e tentativa de manipular a opinião pública contra a mulher que o denunciou".>

O argumento legal para a coação de Cinthia tem base em uma decisão de novembro de 2024, que já a impedia de divulgar fatos do processo. O deputado alega que ela teria descumprido a ordem com o vídeo em questão. A afirmação de que o discurso genérico de Cinthia viola o sigilo judicial de um caso específico mostra como esse tipo de ação extrapola os limites da privacidade de qualquer acusado e pretende o silêncio de todas nós, sobre todos os casos de violência de homens contra mulheres.>

As advogadas de Cinthia, em resposta protocolada em 10 de junho, expressaram "espanto e indignação" com o pedido de prisão "por publicação genérica em rede social". Mais ainda, elas expuseram as contradições do deputado, enumerando ocasiões em que ele próprio teria desrespeitado medidas protetivas e se manifestado publicamente sobre o tema.>

Entenda o caso:>

A história começa em setembro de 2024, quando Cinthia registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição. Segundo seu relato, o relacionamento de mais de dois anos foi abusivo, marcado por um comportamento possessivo, ciumento e controlador por parte de Bove.>

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o inquérito e a medida protetiva. Cinthia detalhou à Polícia Civil a perseguição pós-separação e o cerceamento de sua vida profissional: ele "controlava sua vida o tempo todo, solicitando sua localização a todo momento, além de exigir provas de que ela estava repassando as informações, pedindo fotos dos locais e fazendo chamadas de vídeo a fim de checar onde ela estava". >

A primeira agressão teria ocorrido em novembro de 2022, quando Lucas teria tido um “surto” com um vídeo profissional postado por Cinthia. Xingamentos e "ordens" para apagar conteúdos se tornariam acomuns, a partir desse dia. Para evitar mais conflitos, ela cedia. Além do abuso psicológico, Cinthia relatou episódios de violência física, nos quais o deputado a "apertava partes de seu corpo a ponto de deixá-la com lesões".>

O desejo de controle teria se manifestado também na tentativa de interferir no tratamento psicológico da influencer. Lucas, ao saber que a terapeuta a estava "orientando", exigiu que Cinthia trocasse de profissional, sob pena de separação. >

Em outubro de 2024, sem qualquer preocupação com “privacidade”, o próprio Lucas Bove utilizou suas redes sociais para declarar: "Hoje meu coração está ferido, jamais esperava isso de quem tanto amei e cuidei. Para começar, eu jamais encostaria a mão para agredir uma mulher." Ele também lamentou a "irreversibilidade" das "condenações nos tribunais da internet” e, embora alegasse estar "proibido de falar" devido ao segredo de Justiça, não hesitou em usar a plataforma para comunicar sua versão dos fatos.>