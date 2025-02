QUEM VEM PRA FESTA?

Homens entre 26 e 45 anos lideram compra de passagens para Carnaval de Salvador; veja

Levantamento feito pela Azul mostra que público masculino representa 55% que viajarão para capital baiana entre 28 de fevereiro até 4 de março

Os homens são maioria do público que deve viajar para Salvador para curtir as festas de rua, os blocos e camarotes no Carnaval 2025. Levantamento feito pela Azul apontou que os homens representam 55% do fluxo de clientes da companhia aérea durante a folia. A maior parte dos viajantes tem entre 26 e 45 anos. >