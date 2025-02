ENQUETE

Pipoca, bloco ou camarote: o que é melhor para curtir o carnaval de Salvador? Vote agora

O Correio quer saber o que você prefere

Com a chegada do Carnaval os foliões já começa aquela agonia para organizar a programação da folia. Cada pessoa vai para as ruas de Salvador do jeito que mais gosta - e da forma que o bolso permite. O Correio quer saber o que você prefere. Pipoca ou camarote? Vote agora no que é melhor para curtir o carnaval de Salvador. >