Apple usou aviões para levar 1,5 milhão de iPhones aos EUA e escapar de tarifaço

Jatos cargueiros com capacidade de 100 toneladas foram utilizados, segundo a Reuters

Cerca de seis jatos cargueiros com capacidade de 100 toneladas foram utilizados a partir de março. Um deles partiu nesta semana, exatamente quando as novas taxas entraram em vigor, segundo a fonte e um funcionário do governo indiano. Segundo medições da agência, os seis aviões teriam capacidade total de 600 toneladas, o que permitiria o transporte de mais de 1 milhão de celulares. >