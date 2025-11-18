Acesse sua conta
Astros alertam: Confrontos e acordos transformam o amor e finanças de 4 signos nesta terça (18 de novembro)

Conversas e revelações mexem com todos os signos; veja o conselho

  Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:00

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Prepare-se: a terça-feira chega com um clima completamente diferente do início da semana. A Lua em Libra traz questões relacionais, enquanto Marte aciona conflitos que estavam silenciosos. É a combinação perfeita para expor verdades, provocar ajustes e exigir coragem emocional.

Não existe espaço para neutralidade. O céu quer movimento, clareza e decisões maduras, principalmente para Áries, Libra, Escorpião e Capricórnio, que sentem essa pressão com mais intensidade.

Para todos os signos, o dia funciona como uma espécie de “divisor de águas”: o que está firme se fortalece; o que está frágil se rompe.

  • Áries
    Se algo está desigual, você sente imediatamente. Pode ser o dia de um ultimato ou de uma libertação. O trabalho também pede decisões rápidas

  • Touro
    Organização, finanças e limites precisam ser revistos. O céu corta excessos e pede maturidade emocional e prática.

  • Gêmeos
    Paixões crescem, mas conflitos também. Você será levado a dizer o que sente ou o que não aceita mais.

  • Câncer
    É hora de resolver algo que ficou pendente. No amor, você precisa ser firme nas suas necessidades.

  • Leão
    Conversas decisivas podem mudar rotas. Você está mais estratégico, mas também mais reativo.

  • Virgem
    O céu te força a encarar escolhas financeiras e emocionais. Cortes podem ser necessários.

  • Libra
    A Lua no seu signo intensifica suas emoções, enquanto Marte pressiona sua postura. Você precisa finalmente escolher seu caminho.

  • Escorpião
    Você vê sem esforço aquilo que estava escondido. O céu pede encerramentos ou transformações profundas.

  • Sagitário
    O dia testa quem realmente está com você. Conversas podem abrir portas profissionais inesperadas.

  • Capricórnio
    O dia pede firmeza, clareza e liderança. Uma decisão define seu futuro profissional.

  • Aquário
    Novos caminhos se apresentam do nada. Viagens, estudos e futuro ganham força repentina.

  • Peixes
    Relacionamentos íntimos passam por ajustes importantes. O dia é intenso, mas extremamente curador.

A energia desta terça rompe amarras, expõe verdades e empurra você para o que realmente importa. Decida com consciência: o céu está abrindo caminhos, mesmo que pareça empurrar primeiro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)

Milagre financeiro transforma o caminho de 4 signos a partir desta terça-feira (18/11)

Anjo da Superação traz conquistas: 3 signos viverão uma grande virada hoje (18 de novembro)

4 signos enfrentam um teste emocional importante hoje (18 de novembro) e precisam manter a calma

O dia de hoje (18 de novembro) promete viradas emocionais e conexões mais profundas para alguns signos

