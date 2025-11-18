ASTROLOGIA

Astros alertam: Confrontos e acordos transformam o amor e finanças de 4 signos nesta terça (18 de novembro)

Conversas e revelações mexem com todos os signos; veja o conselho

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:00

Prepare-se: a terça-feira chega com um clima completamente diferente do início da semana. A Lua em Libra traz questões relacionais, enquanto Marte aciona conflitos que estavam silenciosos. É a combinação perfeita para expor verdades, provocar ajustes e exigir coragem emocional.

Não existe espaço para neutralidade. O céu quer movimento, clareza e decisões maduras, principalmente para Áries, Libra, Escorpião e Capricórnio, que sentem essa pressão com mais intensidade.

Para todos os signos, o dia funciona como uma espécie de “divisor de águas”: o que está firme se fortalece; o que está frágil se rompe.

Áries

Se algo está desigual, você sente imediatamente. Pode ser o dia de um ultimato ou de uma libertação. O trabalho também pede decisões rápidas



Touro

Organização, finanças e limites precisam ser revistos. O céu corta excessos e pede maturidade emocional e prática.



Gêmeos

Paixões crescem, mas conflitos também. Você será levado a dizer o que sente ou o que não aceita mais.

Câncer

É hora de resolver algo que ficou pendente. No amor, você precisa ser firme nas suas necessidades.

Leão

Conversas decisivas podem mudar rotas. Você está mais estratégico, mas também mais reativo.

Virgem

O céu te força a encarar escolhas financeiras e emocionais. Cortes podem ser necessários.

Libra

A Lua no seu signo intensifica suas emoções, enquanto Marte pressiona sua postura. Você precisa finalmente escolher seu caminho.

Escorpião

Você vê sem esforço aquilo que estava escondido. O céu pede encerramentos ou transformações profundas.

Sagitário

O dia testa quem realmente está com você. Conversas podem abrir portas profissionais inesperadas.

Capricórnio

O dia pede firmeza, clareza e liderança. Uma decisão define seu futuro profissional.

Aquário

Novos caminhos se apresentam do nada. Viagens, estudos e futuro ganham força repentina.



Peixes

Relacionamentos íntimos passam por ajustes importantes. O dia é intenso, mas extremamente curador.