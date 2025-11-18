Astros alertam: Confrontos e acordos transformam o amor e finanças de 4 signos nesta terça (18 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:00
Prepare-se: a terça-feira chega com um clima completamente diferente do início da semana. A Lua em Libra traz questões relacionais, enquanto Marte aciona conflitos que estavam silenciosos. É a combinação perfeita para expor verdades, provocar ajustes e exigir coragem emocional.
Não existe espaço para neutralidade. O céu quer movimento, clareza e decisões maduras, principalmente para Áries, Libra, Escorpião e Capricórnio, que sentem essa pressão com mais intensidade.
Para todos os signos, o dia funciona como uma espécie de “divisor de águas”: o que está firme se fortalece; o que está frágil se rompe.
A energia desta terça rompe amarras, expõe verdades e empurra você para o que realmente importa. Decida com consciência: o céu está abrindo caminhos, mesmo que pareça empurrar primeiro.