SUSTO

Ex-BBB relata momentos de pânico durante tiroteio em shopping: 'Todo mundo desesperado, trancado'

Rafinha Carvalho, campeão do BBB 8, estava no Shopping Iguatemi Campinas quando ocorreu o assalto a uma joalheria

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:17

Rafinha relata momentos de tensão em shopping Crédito: Reprodução

O ex-BBB Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico na tarde da última quinta-feira (20). O campeão do Big Brother Brasil em 2008 estava no Shopping Iguatemi de Campinas, no interior de São Paulo, quando uma joalheria foi assaltada. Nas redes sociais, ele descreveu o que viveu na hora do roubo, e relatou que a situação parecia cena de filme.

Rafinha contou que estava em uma loja de produtos para pets quando percebeu a movimentação estranha. "Começou a correria, uma gritaria. Uma das funcionárias falou: 'Tem um doido atirando no shopping'", iniciou. "Parecia filme! Nunca imaginei que ia viver isso na minha vida. Loucura", continuou.

Rafinha, campeão do BBB 8 1 de 10

O ex-BBB falou que ele e outras pessoas que estavam na loja foram levados para o fundo do estabelecimento. "Aí eu falei, pronto, preciso arrumar um jeito de me proteger, né? Aí o pessoal começou a ir tudo pro fundo da loja, apagaram a luz, fecharam as portas, uma correria no shopping, criança chorando, não sei o que, barulho de tiro", relatou.