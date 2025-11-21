Acesse sua conta
Ex-BBB relata momentos de pânico durante tiroteio em shopping: 'Todo mundo desesperado, trancado'

Rafinha Carvalho, campeão do BBB 8, estava no Shopping Iguatemi Campinas quando ocorreu o assalto a uma joalheria

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:17

Rafinha relata momentos de tensão em shopping
Rafinha relata momentos de tensão em shopping Crédito: Reprodução

O ex-BBB Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico na tarde da última quinta-feira (20). O campeão do Big Brother Brasil em 2008 estava no Shopping Iguatemi de Campinas, no interior de São Paulo, quando uma joalheria foi assaltada. Nas redes sociais, ele descreveu o que viveu na hora do roubo, e relatou que a situação parecia cena de filme.

Rafinha contou que estava em uma loja de produtos para pets quando percebeu a movimentação estranha. "Começou a correria, uma gritaria. Uma das funcionárias falou: 'Tem um doido atirando no shopping'", iniciou. "Parecia filme! Nunca imaginei que ia viver isso na minha vida. Loucura", continuou.

Rafinha, campeão do BBB 8

O ex-BBB falou que ele e outras pessoas que estavam na loja foram levados para o fundo do estabelecimento. "Aí eu falei, pronto, preciso arrumar um jeito de me proteger, né? Aí o pessoal começou a ir tudo pro fundo da loja, apagaram a luz, fecharam as portas, uma correria no shopping, criança chorando, não sei o que, barulho de tiro", relatou.

"A gente começou a ter algumas informações lá dentro da loja, todo mundo desesperado, trancado, falando que era um assalto numa loja de relógio", acrescentou Rafinha.

