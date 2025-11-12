OITAVA ROÇA

Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?

Roça terminou de ser definida nesta quarta-feira (12) com Saory Cardoso escapando da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 23:43

A oitava Roça de A Fazenda 17 terminou ser definida: agora está na mão do público! Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam pela permanência na sede do reality rural da Record. Um dos três deixará o programa nesta quinta-feira (13). Saory Cardoso, que também estava na berlinda, se safou na noite desta quarta-feira (12) ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

Na prova que exigiu boa mira e memória dos participantes, Saory levou a melhor com muita precisão e agilidade. Primeiro, os peões tiveram que memorizar a quantidade de bolinhas e cores que apareciam em um telão. Depois, cada um precisava passar pelo tubo e buscar as bolinhas correspondentes e arremessá-las na parede velcro. A influenciadora conseguiu acertar as combinações e ir bem na mira, fazendo mais pontos e levando chapéu de fazendeira.

Como a Roça foi formada?

A formação da oitava Roça começou na noite de terça-feira (11), em meio a muita tensão e bate-boca. Luiz Otávio Mesquita venceu a Prova de Fogo e ficou com o pergaminho branco, entregando o laranja para Duda Wendling.

O fazendeiro da semana, Wallas Arrais, foi o primeiro a se posicionar e indicou Saory diretamente para a berlinda. A influenciadora rebateu na hora: "O Matheus e o Wallas são obcecados por mim e pela Duda. O meu nome não sai da boca desse homem".

Na sequência, Duda leu o poder laranja, que multiplicava seu voto por quatro, e ela não pensou duas vezes antes de votar em Matheus Martins. O ator acabou sendo o mais votado da casa, somando 11 votos e garantindo o segundo banquinho da noite.

Matheus teve o direito de puxar alguém da baia e escolheu Carol Lekker. Já Toninho Tornado completou o quarteto ao sobrar no Resta Um. Antes de encerrar a dinâmica, Mesquita usou o pergaminho branco para livrar Saory do veto da Prova do Fazendeiro, enquanto Toninho decidiu vetar Matheus da disputa, sem chances de escapar da votação do público

Dupla eliminação no Super Paiol

A nova roça foi definida logo depois do clima intenso do Super Paiol, que terminou com a eliminação de Michelle Barros e Shia Phoenix. O público decidiu pela saída dos dois, que receberam apenas 5,18% e 15,31% dos votos, respectivamente. Já Créo Kellab e Fabiano Moraes se livraram da berlinda e seguem na disputa. A dinâmica, que contou com a participação de todos os peões, exceto o fazendeiro Wallas, agitou a semana e reacendeu as estratégias dentro do jogo.

Quem votou em quem

ayane Figliuzzi votou em Duda Wendling

Tamires Assis votou em Matheus Martins

Matheus Martins votou em Duda Wendling

Creo Kellab votou em Duda Wendling

Carolina Lekker votou em Matheus Martins

Kathy Maravilha votou em Matheus Martins

Toninho Tornado votou em Duda Wendling

Saory Cardoso votou em Matheus Martins

Fabiano Moraes votou em Matheus Martins

Dudu Camargo votou em Matheus Martins

Duda Wendling votou em Matheus Martins

Fernando Sampaio votou em Maria Caporusso

Maria Caporusso votou em Duda Wendling

Walério Araújo votou em Duda Wendling

Luiz Otávio Mesquita votou em Matheus Martin

