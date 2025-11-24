Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:15
A noite de domingo movimentou A Fazenda 17 com a formação inesperada de uma Roça surpresa. Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso acabaram na berlinda após uma dinâmica especial que pegou todos os peões desprevenidos. A eliminação acontece já nesta segunda-feira (24), de forma antecipada.
Diferente do habitual, a Roça não veio por formação tradicional, mas sim a partir do Jogo das Plaquinhas, atividade em que os participantes precisavam distribuir placas com matérias escolares e características entre os colegas. O que eles não sabem é que a brincadeira valia vaga direta na berlinda.
Como parte da estratégia da dinâmica, quem não recebesse plaquinhas acabaria ocupando os bancos da Roça surpresa. Foi assim que Kathy, única a sobrar na primeira rodada, garantiu o primeiro lugar na berlinda. Na sequência, Maria Caporusso e Fabiano Moraes também ficaram sem placas e completaram o trio ameaçado.
Os peões ainda acreditam que o jogo valia apenas prêmios extras e discussões estratégicas, já que algumas placas traziam recompensas em dinheiro. A revelação oficial da Roça será feita ao vivo, para choque do elenco.
A eliminação ocorre nesta segunda-feira (24), enquanto a votação segue aberta. Quem deve deixar o reality?