Assinatura do contrato da Arena Barradão sai ainda este ano, promete presidente do Vitória

Monique Lobo
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:20
A assinatura do contrato para a construção da Arena Barradão sai ainda este ano. É que garantiu o presidente do Vitória, Fábio Mota.
Em entrevista à rádio Sociedade, o gestor do clube informou que o processo ainda está sendo "discutido" e "rediscutido".
Na última terça-feira (19), Fábio Mota adiou uma reunião marca no Conselho Fiscal para discutir a nova arena. O adiamento foi feito a pedido do Conselho Gestor.
"A gente está discutindo, rediscutindo. Não é só ter o projeto: é ter licença ambiental, alvará e isenções. Estamos nesse perímetro aí”, disse.
Além disso, Mota revelou também que foi preciso fazer ajustes contratuais. “Mas é uma realidade. Esse ano ainda assinamos o contrato da arena e, com fé em Deus, quem estiver no Vitória começa a obra no ano que vem”, prometeu.