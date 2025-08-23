Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Assinatura do contrato da Arena Barradão sai ainda este ano, promete presidente do Vitória

Fábio Mota falou sobre o assunto após adiamento de reunião no Conselho Fiscal

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:20

Fábio Mota espera ter pelo menos mais quatro reforços fechados até esta sexta-feira (20)
Fábio Mota Crédito: Marina Silva/CORREIO

A assinatura do contrato para a construção da Arena Barradão sai ainda este ano. É que garantiu o presidente do Vitória, Fábio Mota.

Em entrevista à rádio Sociedade, o gestor do clube informou que o processo ainda está sendo "discutido" e "rediscutido".

Na última terça-feira (19), Fábio Mota adiou uma reunião marca no Conselho Fiscal para discutir a nova arena. O adiamento foi feito a pedido do Conselho Gestor.

"A gente está discutindo, rediscutindo. Não é só ter o projeto: é ter licença ambiental, alvará e isenções. Estamos nesse perímetro aí”, disse.

Além disso, Mota revelou também que foi preciso fazer ajustes contratuais. “Mas é uma realidade. Esse ano ainda assinamos o contrato da arena e, com fé em Deus, quem estiver no Vitória começa a obra no ano que vem”, prometeu.

Leia mais

Imagem - Presidente do Vitória dá mais detalhes sobre a Arena Barradão; saiba quando fica pronta

Presidente do Vitória dá mais detalhes sobre a Arena Barradão; saiba quando fica pronta

Imagem - Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Imagem - Presidente do Vitória confirma assinatura para construção da Arena Barradão

Presidente do Vitória confirma assinatura para construção da Arena Barradão

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua