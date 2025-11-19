Acesse sua conta
Copa do Mundo 2026: veja as 42 seleções classificadas e o que falta para completar as 48 vagas

Sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Mundial ocorre entre junho e junho do no que vem

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:02

Taça do Copa do Mundo
Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, já tem 42 das 48 seleções classificadas. As disputadas na última Data Fifa ampliou a lista de garantidos, com cinco países carimbando o passaporte para o Mundial e movimentando o cenário das Eliminatórias europeias. Restam agora apenas seis vagas em disputa, sendo quatro por meio da repescagem da Europa.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
Repescagem europeia definirá quatro dos últimos lugares

Com a fase de grupos encerrada, a Europa volta suas atenções agora para a repescagem, que decidirá quatro vagas para o Mundial. O formato reúne 12 seleções: os segundos colocados de cada chave das Eliminatórias e quatro campeões de grupos da Liga das Nações.

Estão confirmadas na disputa Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Kosovo, Dinamarca, País de Gales, Turquia e Bósnia, todas na categoria de vices dos grupos. Já Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte entram como representantes da Liga das Nações.

A Fifa dividirá essas seleções em quatro potes e realizará um sorteio para montar o chaveamento do mata-mata. Serão quatro caminhos independentes, cada um com semifinal e final, todas em jogo único, em março. As duas seleções melhor ranqueadas pela Fifa começarão diretamente nas finais de seus respectivos caminhos, enquanto as demais disputarão as semifinais para tentar chegar ao duelo decisivo.

Duas vagas na repescagem mundial

Seis seleções de cinco continentes disputarão as duas vagas finais da Copa do Mundo: Bolívia (América do Sul), Iraque (Ásia), Jamaica e Suriname (América do Norte e Central), Nova Caledônia (Oceania) e RD Congo (África). Entre elas, Iraque e RD Congo, por terem melhor posição no ranking da Fifa, já estão garantidos diretamente nas finais da repescagem.

As outras quatro equipes duelam em semifinais únicas, e os vencedores encaram os favoritos nas decisões. O sorteio que definirá os confrontos acontece na próxima quinta-feira (20), às 9h (de Brasília), em Zurique.

