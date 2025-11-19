TÁ CHEGANDO A COPA

Copa do Mundo 2026: veja as 42 seleções classificadas e o que falta para completar as 48 vagas

Sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Mundial ocorre entre junho e junho do no que vem

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:02

Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, já tem 42 das 48 seleções classificadas. As disputadas na última Data Fifa ampliou a lista de garantidos, com cinco países carimbando o passaporte para o Mundial e movimentando o cenário das Eliminatórias europeias. Restam agora apenas seis vagas em disputa, sendo quatro por meio da repescagem da Europa.

Repescagem europeia definirá quatro dos últimos lugares

Com a fase de grupos encerrada, a Europa volta suas atenções agora para a repescagem, que decidirá quatro vagas para o Mundial. O formato reúne 12 seleções: os segundos colocados de cada chave das Eliminatórias e quatro campeões de grupos da Liga das Nações.

Estão confirmadas na disputa Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Kosovo, Dinamarca, País de Gales, Turquia e Bósnia, todas na categoria de vices dos grupos. Já Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte entram como representantes da Liga das Nações.

A Fifa dividirá essas seleções em quatro potes e realizará um sorteio para montar o chaveamento do mata-mata. Serão quatro caminhos independentes, cada um com semifinal e final, todas em jogo único, em março. As duas seleções melhor ranqueadas pela Fifa começarão diretamente nas finais de seus respectivos caminhos, enquanto as demais disputarão as semifinais para tentar chegar ao duelo decisivo.

Duas vagas na repescagem mundial

Seis seleções de cinco continentes disputarão as duas vagas finais da Copa do Mundo: Bolívia (América do Sul), Iraque (Ásia), Jamaica e Suriname (América do Norte e Central), Nova Caledônia (Oceania) e RD Congo (África). Entre elas, Iraque e RD Congo, por terem melhor posição no ranking da Fifa, já estão garantidos diretamente nas finais da repescagem.