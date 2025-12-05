Acesse sua conta
Trump recebe “Prêmio da Paz” da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026

Em evento da Fifa, Trump recebe prêmio recém-criado e reforça aproximação com Gianni Infantino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:33

Donald Trump recebendo o
Donald Trump recebendo o "Prêmio da Paz" da Fifa Crédito: Reprodução/Redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira o Prêmio da Paz da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, capital americana. Estados Unidos, Canadá e México serão as sedes do próximo Mundial. A Fifa explica que a nova honraria tem como objetivo "reconhecer indivíduos que tenham realizado ações excepcionais e extraordinárias em prol da paz".

A entrega do prêmio reforça a relação de proximidade entre Trump e Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol. Em janeiro, o dirigente italiano já havia comparecido à Casa Branca para acompanhar a cerimônia de posse do mandatário americano.

No evento, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, entregou um troféu e uma medalha ao presidente norte-americano. “O senhor é merecedor do prêmio por tudo o que fez pela paz, por tornar o mundo mais próspero”, disse Infantino.

No palco, Trump agradeceu e disse que salvou milhões de pessoas ao conseguir, segundo ele, encerrar conflitos pelo mundo. "Milhões de pessoas iam morrer. Conseguimos encerrar muitas guerras recentes", declarou.

Horas antes do sorteio, Trump participou de um evento em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Na ocasião, fez elogios públicos a Infantino: “Gianni, muito obrigado. Você fez um trabalho fantástico, é um grande líder no esporte e um grande cavalheiro”, afirmou.

Em novembro, pouco após a criação da premiação, Infantino já havia indicado que Trump seria um nome forte para receber o prêmio, citando sua atuação nas negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas no Oriente Médio.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, reunindo pela primeira vez 48 seleções na disputa pelo título. O torneio ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho.

Tags:

Copa do Mundo Donald Trump

