Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal

O voo fretado com jogadores e comissão técnica decolou no fim da tarde.

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:50

O que deveria ser o apoio da torcida do Flamengo durante o embarque do time para o Intercontinental de clubes no Catar terminou em confusão na tarde deste sábado (6), no Rio de Janeiro. Já no final do Aerofla, torcedores tentaram romper a barreira e invadir a área isolada próxima ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), por onde a delegação entrou. A PM usou balas de borracha e gás de pimenta durante o tumulto. As informações são do G1 RJ.

De acordo com informações do comando do Batalhão de Policiamento de Estádios, torcedores reagiram lançando pedras nos policiais militares e seguranças privados que estavam nos bloqueios. "Diante disso, as unidades especializadas tornaram a utilizar os instrumentos de menor potencial ofensivo com o intuito de manter a ordem no evento e garantir a segurança e integridade de todos que ali estavam", disse a PMERJ. Durante a confusão, alguns torcedores, inclusive pessoas que não tentaram invadir o aeroporto, passaram mal devido ao gás de pimenta.

