Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (7), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Para muitos clubes, a última rodada do Brasileirão serve apenas para cumprir tabela. Para o Vitória, no entanto, o jogo deste domingo (7), às 16h, no Barradão, é uma verdadeira decisão. O Rubro-Negro ainda corre risco de rebaixamento e precisa vencer o São Paulo para manter o sonho de permanecer na Série A em 2026.

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Vitória

O Leão da Barra chega pressionado. Ocupando a 17ª colocação com 42 pontos, o time de Jair Ventura abre a zona de rebaixamento e precisa somar três pontos para, no mínimo, manter viva a chance de escapar da queda — dependendo também do resultado do Fortaleza, que tem apenas um ponto a mais.

Para piorar, o Vitória enfrenta uma série de desfalques: Lucas Halter e Dudu saíram lesionados contra o Bragantino, Edu segue fora, e Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael continuam no departamento médico.

São Paulo

Em situação mais tranquila, mas ainda ambicioso, o Tricolor Paulista ocupa a oitava colocação com 51 pontos e mira a vaga na pré-Libertadores — atualmente nas mãos do Botafogo, apenas um ponto acima. O São Paulo também pode se beneficiar de um possível campeão da Copa do Brasil (Cruzeiro ou Fluminense), que abriria mais uma vaga.

A equipe de Hernán Crespo chega extremamente desfalcada, com uma lista extensa no DM: Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Enzo, Lucas, Calleri, Dinenno, Wendell e Rodriguinho. Além disso, Bobadilla cumpre suspensão, e Alan Franco e Luciano são dúvidas após deixarem o campo com dores diante do Internacional.

Possíveis desfalques do Vitória para o jogo contra o São Paulo

Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Fintelman - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Claudinho - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Halter - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Edu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Rúben Ismael - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - Questões contratuais  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória

Prováveis escalações de Vitória x São Paulo

Vitória: Thiago Couto; Camutanga, Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson e Ferreirinha; Gonzalo Tapia e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

Leia mais

Imagem - Erick vai jogar contra o São Paulo? Vitória toma decisão sobre presença do atacante

Erick vai jogar contra o São Paulo? Vitória toma decisão sobre presença do atacante

Imagem - Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

Imagem - Vitória precisa de feito inédito para continuar na Série A; entenda

Vitória precisa de feito inédito para continuar na Série A; entenda

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Mais recentes

Imagem - Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal

Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal
Imagem - Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imagem - Confira os horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Confira os horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
01

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida
02

Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
03

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
04

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador