SÉRIE A

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (7), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:00

Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A última rodada do Brasileirão 2024 reserva um clima de decisão para Fluminense e Bahia. Mesmo com o campeão já definido, o duelo deste domingo (7), às 16h, no Maracanã, vale a última vaga direta para a Libertadores. Separados por apenas um ponto — com o Flu em quinto e o Bahia em sexto — quem vencer garante presença imediata na fase de grupos da competição continental.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere e Globoplay (pay-per-view).

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio na rodada anterior e conta com um retorno importante: Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. Por outro lado, Luis Zubeldía não poderá contar com Lima, peça frequente no elenco, também suspenso.

Bahia

O Esquadrão chega motivado após vencer o Sport por 2 a 0, mas vive incerteza quanto a Jean Lucas. O meia, que não enfrentou o Sport por suspensão, apresentou desconforto físico e é dúvida para a partida. O Bahia precisa da vitória para ultrapassar o Flu, mas ainda possui um cenário alternativo: mesmo em caso de sexto lugar, pode herdar vaga direta caso o campeão da Copa do Brasil seja Cruzeiro ou o próprio Fluminense.

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Luciano Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo; Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Leandro Matos Feitosa (SP)