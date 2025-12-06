Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (7), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:00

Escudo do Bahia
Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A última rodada do Brasileirão 2024 reserva um clima de decisão para Fluminense e Bahia. Mesmo com o campeão já definido, o duelo deste domingo (7), às 16h, no Maracanã, vale a última vaga direta para a Libertadores. Separados por apenas um ponto — com o Flu em quinto e o Bahia em sexto — quem vencer garante presença imediata na fase de grupos da competição continental.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere e Globoplay (pay-per-view).

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 10
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio na rodada anterior e conta com um retorno importante: Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. Por outro lado, Luis Zubeldía não poderá contar com Lima, peça frequente no elenco, também suspenso.

Bahia

O Esquadrão chega motivado após vencer o Sport por 2 a 0, mas vive incerteza quanto a Jean Lucas. O meia, que não enfrentou o Sport por suspensão, apresentou desconforto físico e é dúvida para a partida. O Bahia precisa da vitória para ultrapassar o Flu, mas ainda possui um cenário alternativo: mesmo em caso de sexto lugar, pode herdar vaga direta caso o campeão da Copa do Brasil seja Cruzeiro ou o próprio Fluminense.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
1 de 15
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Luciano Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo; Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Leia mais

Imagem - Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Imagem - Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

Imagem - Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Mais recentes

Imagem - Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal

Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal
Imagem - Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imagem - Confira os horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Confira os horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
01

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida
02

Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
03

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
04

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador