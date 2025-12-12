Acesse sua conta
Saiba quem são os 7 jogadores do Bahia que voltam de empréstimo

Caso não sejam negociados antes, os sete jogadores se reapresentam com o elenco principal em 5 de janeiro para iniciar a pré-temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:00

Rafael Ratão
Rafael Ratão Crédito: Letícia Martins/EC Bhia

Enquanto um time alternativo disputará o Campeonato Baiano a partir de 11 de janeiro, o elenco principal do Bahia só se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no dia 5 do mesmo mês, dando início à preparação para a temporada de 2026. Quando isso acontecer, o grupo estará maior do que o que encerrou 2025, já que “velhos conhecidos” retornam após período de empréstimo.

Ao todo, sete jogadores com contrato ativo voltam ao clube no início de 2026. A maior parte, porém, não deve permanecer no elenco. Ficam fora dessa lista Yago Felipe e Caio Roque, que estiveram emprestados a Mirassol e Volta Redonda, respectivamente, mas têm contrato encerrando em 31 de dezembro e ficarão livres no mercado. Também não retorna Marcos Felipe, cujo empréstimo ao Eyüpspor, da Turquia, vai até junho de 2026.

Matheus Bahia esatva emprestado ao Ceará
Vitor Hugo estava emprestado ao Atlético-MG
Marcos Victor esatva emprestado ao Ceará
Rafael Ratão estava emprestado ao Cerezo Osaka
Denis Júnior estava emprestado à Ferroviária
Miqueias estava emprestado ao América-MG
Jota estava emprestado ao Criciúma
Matheus Bahia esatva emprestado ao Ceará

Entre todos os cedidos, o único que estava atuando fora do Brasil é o atacante Rafael Ratão, com vínculo até o fim de 2027. No Cerezo Osaka, ele viveu o ano mais artilheiro da carreira, anotando 23 gols em 44 partidas. Apesar do bom desempenho, o atacante já se despediu do clube japonês e se reapresentará ao Bahia sem definição sobre o futuro. A expectativa, entretanto, é que ele não permaneça para 2026.

Dos sete retornos, três atletas jogaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O principal caso é o do zagueiro Vitor Hugo, emprestado ao Atlético-MG e com contrato com o Bahia até dezembro de 2026. Titular desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o defensor já manifestou interesse em continuar no Galo, e os dois clubes tratam da possibilidade de transferência em definitivo.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Outros dois nomes que estiveram na elite são o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, ambos rebaixados com o Ceará para a Série B. Matheus foi titular ao longo da temporada, enquanto Marcos Victor atuou com menos frequência. A diretoria do Vozão tinha interesse em mantê-los, mas o presidente João Paulo Silva reconheceu que a queda para a segunda divisão dificulta qualquer compra. Com isso, ambos devem se reapresentar ao Bahia para terem o futuro reavaliado.

Os demais emprestados atuaram na Série B de 2025. O goleiro Dênis Júnior foi titular na campanha que terminou com o rebaixamento da Ferroviária para a Série C. Ele tem contrato com o Bahia até o fim de 2026, mas dificilmente será aproveitado e tende a ser negociado novamente. O volante Miqueias, que disputou 39 partidas pelo América-MG e também tem vínculo até 2026, deve seguir o mesmo caminho e ser direcionado a outro clube.

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo
28ª rodada - Vitória x Bahia
29ª rodada - Bahia x Grêmio
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional
30ª rodada - Bahia x São Paulo
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza
35ª rodada - Bahia 1x0 Vasco
36ª rodada - Juventude 1x1 Bahia
37ª rodada - Bahia 2x0 Sport
38ª rodada - Fluminense 2x0 Bahia
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians

O último nome é o volante Jota, de 21 anos, que esteve no Criciúma, mas não entrou em campo na Série B. Com contrato até 2027 e bem avaliado por Rogério Ceni, o “Pivete de Aço” foi emprestado para ganhar experiência, mas não teve oportunidades. A tendência é que integre o time alternativo que disputará o Campeonato Baiano e, em seguida, seja novamente emprestado.

