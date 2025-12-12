PODEM AJUDAR?

Saiba quem são os 7 jogadores do Bahia que voltam de empréstimo

Caso não sejam negociados antes, os sete jogadores se reapresentam com o elenco principal em 5 de janeiro para iniciar a pré-temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:00

Rafael Ratão Crédito: Letícia Martins/EC Bhia

Enquanto um time alternativo disputará o Campeonato Baiano a partir de 11 de janeiro, o elenco principal do Bahia só se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no dia 5 do mesmo mês, dando início à preparação para a temporada de 2026. Quando isso acontecer, o grupo estará maior do que o que encerrou 2025, já que “velhos conhecidos” retornam após período de empréstimo.

Ao todo, sete jogadores com contrato ativo voltam ao clube no início de 2026. A maior parte, porém, não deve permanecer no elenco. Ficam fora dessa lista Yago Felipe e Caio Roque, que estiveram emprestados a Mirassol e Volta Redonda, respectivamente, mas têm contrato encerrando em 31 de dezembro e ficarão livres no mercado. Também não retorna Marcos Felipe, cujo empréstimo ao Eyüpspor, da Turquia, vai até junho de 2026.

Entre todos os cedidos, o único que estava atuando fora do Brasil é o atacante Rafael Ratão, com vínculo até o fim de 2027. No Cerezo Osaka, ele viveu o ano mais artilheiro da carreira, anotando 23 gols em 44 partidas. Apesar do bom desempenho, o atacante já se despediu do clube japonês e se reapresentará ao Bahia sem definição sobre o futuro. A expectativa, entretanto, é que ele não permaneça para 2026.

Dos sete retornos, três atletas jogaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O principal caso é o do zagueiro Vitor Hugo, emprestado ao Atlético-MG e com contrato com o Bahia até dezembro de 2026. Titular desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o defensor já manifestou interesse em continuar no Galo, e os dois clubes tratam da possibilidade de transferência em definitivo.

Outros dois nomes que estiveram na elite são o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, ambos rebaixados com o Ceará para a Série B. Matheus foi titular ao longo da temporada, enquanto Marcos Victor atuou com menos frequência. A diretoria do Vozão tinha interesse em mantê-los, mas o presidente João Paulo Silva reconheceu que a queda para a segunda divisão dificulta qualquer compra. Com isso, ambos devem se reapresentar ao Bahia para terem o futuro reavaliado.

Os demais emprestados atuaram na Série B de 2025. O goleiro Dênis Júnior foi titular na campanha que terminou com o rebaixamento da Ferroviária para a Série C. Ele tem contrato com o Bahia até o fim de 2026, mas dificilmente será aproveitado e tende a ser negociado novamente. O volante Miqueias, que disputou 39 partidas pelo América-MG e também tem vínculo até 2026, deve seguir o mesmo caminho e ser direcionado a outro clube.

