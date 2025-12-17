VALE TAÇA

Paris Saint-Germain x Flamengo: onde assistir ao vivo a final da Copa Intercontinental

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:00

Arrascaeta é o grande craque do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Paris Saint-Germain e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17) (17/12/2025), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela final da Copa Intercontinental 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Paris Saint-Germain x Flamengo ao vivo

A partida entre Paris Saint-Germain e Flamengo terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), geTV (YouTube), CazéTV (YouTube) e FIFA+ (streaming).

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain chega à decisão como atual campeão da UEFA Champions League e apontado como favorito ao título. O técnico Luis Enrique terá desfalques importantes: o lateral-direito Hakimi, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Marquinhos, que trata uma lesão no quadril. Dembélé é dúvida após ser diagnosticado com uma virose.

Flamengo

O Flamengo chega à final como tetracampeão da Conmebol Libertadores e representante sul-americano na competição. O técnico Filipe Luís não tem desfalques por lesão, mas Matías Viña e Allan ficaram fora do torneio por não terem sido inscritos. A boa notícia é que o atacante Pedro está em condições de jogo e pode ganhar mais minutos na decisão.

Prováveis escalações de Paris Saint-Germain x Flamengo

Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal (Plata ou Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.



Ficha do Jogo