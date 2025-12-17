Acesse sua conta
Paris Saint-Germain x Flamengo: onde assistir ao vivo a final da Copa Intercontinental

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:00

Arrascaeta - 18 gols
Arrascaeta é o grande craque do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Paris Saint-Germain e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17) (17/12/2025), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela final da Copa Intercontinental 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Paris Saint-Germain x Flamengo ao vivo

A partida entre Paris Saint-Germain e Flamengo terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), geTV (YouTube), CazéTV (YouTube) e FIFA+ (streaming).

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain chega à decisão como atual campeão da UEFA Champions League e apontado como favorito ao título. O técnico Luis Enrique terá desfalques importantes: o lateral-direito Hakimi, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Marquinhos, que trata uma lesão no quadril. Dembélé é dúvida após ser diagnosticado com uma virose.

Flamengo

O Flamengo chega à final como tetracampeão da Conmebol Libertadores e representante sul-americano na competição. O técnico Filipe Luís não tem desfalques por lesão, mas Matías Viña e Allan ficaram fora do torneio por não terem sido inscritos. A boa notícia é que o atacante Pedro está em condições de jogo e pode ganhar mais minutos na decisão.

LEIA MAIS 

Copa Intercontinental 2025: veja quanto o Flamengo pode faturar se vencer o PSG na final

The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Prováveis escalações de Paris Saint-Germain x Flamengo

Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal (Plata ou Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Paris Saint-Germain x Flamengo
  • Campeonato: Copa Intercontinental 2025
  • Rodada: Final
  • Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio Ahmad bin Ali, Al Rayyan – Catar
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, geTV, CazéTV, FIFA+

Tags:

Flamengo

