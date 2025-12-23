EM IMPERATRIZ

Rayssa Leal curte férias em chácara e planeja tirar CNH: 'Muito feliz com meu jambo, minhas acerolas'

Skatista olímpica curte férias ao lado da família a dias de completar 18 anos

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:55

Rayssa Leal aproveita férias em chácara Crédito: Reprodução

Rayssa Leal, medalhista olímpica e tetracampeã da Street League Skateboarding (SLS), decidiu aproveitar as férias de fim de ano em sua cidade natal, Imperatriz (MA). Nos stories, a skatista fez uma brincadeira divertida ao diferenciar a “Rayssa Leal” profissional da “Jhúlia Mendes”, a jovem que aproveita a vida no interior: "Eu não sei quem é Rayssa Leal, mas quem é Jhúlia Mendes eu sei hoje. Estou muito feliz aqui pegando meu jambo, minhas acerolas, indo comer... Férias!", disse ela, enquanto catava frutas pelo local. O nome completo da atleta é Jhúlia Rayssa Mendes Leal.

"Quando tiver que trabalhar, a gente volta para trabalhar, mas enquanto isso... Férias! Muito feliz, tentando gravar esses stories pela 15ª vez. Já viram pé de manga? Tem aqui também, tem tudo", continuou ela, em vídeo postado nas redes sociais. Depois, a jovem compartilhou uma foto com uma cumbuca cheia de frutas. "Paraíso".

Aos 17 anos, prestes a completar 18 no próximo dia 4, Rayssa escolheu curtir a chácara da família em vez de viajar, e também está planejando tirar a carteira de motorista. "Quero ficar em Imperatriz, vou fazer meus 18 anos. Só se divertir com o pessoal lá, brincar, começar a tirar minha carteira de motorista também, que preciso ficar um tempinho em Imperatriz para poder tirar. E é isso", contou recentemente.

Apesar da pausa, Rayssa segue com os planos de futuro além das pistas. Ela concluiu o Ensino Médio com notas entre 7 e 9,5 e foi oradora da turma, na escola que frequentou desde o quarto ano. "Terminei a escola, estou triste, chorei horrores, de emoção mesmo. A história é muito bonita e, infelizmente, no Brasil, é um pouco difícil para os atletas que precisam viajar, dar o seu melhor e estudar também", refletiu a jovem quando se formou.

No skate, Rayssa segue consolidando sua trajetória de sucesso. Bicampeã mundial e medalhista olímpica, ela acumula 27 títulos internacionais, incluindo quatro Super Crowns consecutivos, o que a torna a maior vencedora da SLS entre as mulheres e a mais jovem a conquistar quatro títulos da liga.