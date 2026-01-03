Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 19:19
O Universo não está sutil neste sábado. A Lua Cheia em Câncer chega mexendo em sentimentos, relações e decisões que você vinha adiando. É um daqueles dias que fazem a ficha cair.
Enquanto o Sol em Capricórnio cobra maturidade, a Lua pede verdade emocional. Quem souber equilibrar esses dois lados sai mais forte.
Alguns signos sentirão alívio. Outros, necessidade de mudança. Mas ninguém passa ileso, e isso é bom.
Seja no amor, na família ou nos planos para o ano, algo começa a se alinhar agora.