Ameaças do CV a empresa de energia do Pará geram alerta e põem COP30 em risco

Empresa relatou ação da facção em documento para forças de segurança

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:04

Subestação de energia de Marituba Crédito: Reprodução

Uma empresa de energia no Pará informou ter recebido ameaças do Comando Vermelho (CV) contra uma subestação em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. No comunicado, classificado como “urgente” e encaminhado ao governo federal na última quinta-feira (31), a concessionária associa o caso a possíveis riscos à segurança da COP30, em Belém. As informações são do O Globo.

De acordo com o relatório obtido pelo jornal, funcionários da Belém Transmissora de Energia S.A., empresa controlada pela Verene Energia, foram abordados por integrantes do CV. O grupo teria determinado o encerramento das atividades no local todos os dias a partir das 15h, além da suspensão imediata das obras de expansão da subestação.

As ordens teriam vindo de um homem que se apresentou como membro da facção e ameaçou represálias em caso de descumprimento. O comunicado da Verene classifica a situação como risco iminente para trabalhadores e para o serviço que, neste caso, também afetaria a COP30. Outro consórcio, responsável por obras em uma rodovia próxima, também teria recebido ameaças.

Após a denúncia, o Ministério de Minas e Energia (MME) encaminhou o caso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um ofício assinado pelo ministro Alexandre Silveira, obtido por O Globo, alerta que o bloqueio do acesso à subestação após as 15h pode prejudicar a recomposição das cargas elétricas na região metropolitana de Belém.

O Ministério da Justiça confirmou as ameaças ao jornal e informou que, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), elaborou um relatório de inteligência com base nas informações da empresa. O documento foi encaminhado à Polícia Federal, à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), ao GSI e às forças de segurança estaduais

