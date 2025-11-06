Acesse sua conta
Quatro advogados ligados ao CV são presos suspeitos de repassar ordens de dentro de presídios

Operação da Polícia Federal mirou núcleo jurídico da facção no Amazonas;

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:49

Operação mira facção
Operação mira facção Crédito: Divulgação/PF

Quatro advogados suspeitos de integrar o núcleo jurídico do Comando Vermelho no Amazonas foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (6), em Manaus. A ação faz parte de um desdobramento da Operação Xeque-Mate, que investiga a atuação da facção dentro e fora dos presídios, com ramificações interestaduais e até internacionais.

De acordo com a investigação, os profissionais funcionavam como elo entre os líderes do grupo criminoso e os integrantes presos, repassando bilhetes, ordens e recursos financeiros. A apuração aponta que os advogados simulavam o exercício da advocacia para manter ativa a estrutura do CV, coordenar represálias e facilitar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

115 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos por Joédson Alves/Agência Brasil
Materiais apreendidos durante operação policial nos morros do Rio por Tomaz Silva/Agência Brasil
Autoridades da segurança pública falam sobre resultados de operação por Tomaz Silva/Agência Brasil
Autoridades da segurança pública falam sobre resultados de operação por Tomaz Silva/Agência Brasil
Materiais apreendidos durante operação policial nos morros do Rio por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em endereços residenciais e escritórios de advocacia em Manaus. Foram apreendidos carros, dinheiro, computadores e documentos.

As investigações indicam que o grupo mantinha contato direto com Alan do Índio, apontado como um dos principais conselheiros do Comando Vermelho. Ele está foragido desde a megaoperação realizada no Rio de Janeiro há cerca de dez dias, que resultou em 121 mortes.

