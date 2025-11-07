Acesse sua conta
Hoje, 7 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 04:02

7 de novembor
7 de novembor Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (7) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 7 de novembro é feriado?

Sim, o dia 7 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidades com feriado no dia 7 de novembro

ALEXANDRIA (RN)

ALTAMIRA (PA)

ARAPOEMA (TO)

BELEM (PA)

BOM JESUS DE GOIAS (GO)

Fatos marcantes de 7 de novembro

Luva de Pedreiro completou 23 anos por Reprodução
A cantora Lorde completa 28 anos por Divulgação
Goleiro espanhol David De Gea completa 34 anos por Reprodução
2021 - Daniel Ortega é reeleito presidente da Nicarágua por Reprodução
2020 - Joe Biden é eleito o 46º presidente dos Estados Unidos por Shutterstock
1979 - A Censura da Ditadura Militar brasileira começa a apreender discos e impedir a veiculação da música "Pra não Dizer que não Falei das Flores", de Geraldo Vandré por Reprodução
1968 - Inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo (Masp) na Avenida Paulista por Divulgação
1929 - Em Nova York, o Museu de Arte Moderna é aberto ao público por Reprodução
1910 - Primeiro voo comercial dos Irmãos Wright por reprodução
1837 - Eclode a revolta da Sabinada na Bahia por Divulgação
1825 - O jornal Diário de Pernambuco o mais antigo periódico em circulação da América Latina é fundado por Divulgação
O cantor e compositor Loneard Cohen morreu aos 82 anos, em 2016, enquanto dormia por Divulgação
1 de 12
Luva de Pedreiro completou 23 anos por Reprodução

CAICARA (PB)

IBATIBA (ES)

JAGUAPITA (PR)

JARU (RO)

MOGEIRO (PB)

SANTANA DO ARAGUAIA (PA)

SIMOES FILHO (BA)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

