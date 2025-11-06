Acesse sua conta
Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Francisco Frateschi, de 34 anos, matou o pai após sofrer surto psicótico

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:24

Franscisco e Paulo Frateschi
Franscisco e Paulo Frateschi Crédito: Reprodução/Redes sociais

Francisco Frateschi, oceanógrafo de 34 anos que matou o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), recebeu atendimento médico na UPA Lapa, em São Paulo, e está sedado. Ele será encaminhado para o 91º Distrito Policial (Ceagesp) após sair da sedação.

Francisco matou o pai após sofrer um surto psicótico nesta quinta-feira (6). A mãe e a irmã dele ficaram feridas durante o incidente. A mãe, Yolanda, de 64 anos, sofreu uma fatura no braço, e Luisa, a irmã, de 42, quebrou um dedo em meio à confusão. Elas também foram levadas à Upa Lapa e receberam atendimento médico.

O oceanógrafo mora em Paraty, no Rio de Janeiro e estava em São Paulo desde o fim de outubro para fazer um tratamento psiquiátrico. Segundo relatos de amigos e familiares, ele apresentava episódios de instabilidade emocional e usava medicamentos controlados. Segundo pessoas próximas, Francisco era o filho mais próximo de Paulo.

Ex-deputado estadual do PT perdeu dois filhos em acidente

Francisco e Pedro na infância por Reprodução
Pedro, que morreu em acidente de carro por Reprodução
Júlio por Reprodução
1 de 3
Francisco e Pedro na infância por Reprodução

Entenda o crime

O ex-deputado federal e ex-presidente do PT paulista Paulo Frateschi morreu nesta quinta-feira (6) após ser esfaqueado pelo próprio filho, em um episódio de surto ocorrido em São Paulo (SP). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do G1, a Polícia Militar foi acionada pela manhã para atender uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa. No local, os agentes encontraram o filho de Frateschi em surto, armado com uma faca. O homem teria atacado o pai com golpes que atingiram a cabeça e o braço. A mãe tentou intervir e também acabou ferida, mas sem gravidade.

O agressor foi detido e encaminhado ao 91º Distrito Policial, no Ceasa, onde a Polícia Civil deve tomar as “providências legais”. A Polícia Técnico-Científica foi chamada para realizar perícia na casa da família.

Em nota oficial, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-deputado e exaltou sua trajetória no partido e na vida pública.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido”, diz o comunicado.

O texto também destacou que Frateschi foi um exemplo de “coragem, integridade e compromisso com a busca de um país mais justo”, e afirmou que seu legado “permanecerá vivo nas ações que ele ajudou a inspirar”.

