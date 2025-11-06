Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:48
A relação entre nutrição e esporte ainda é cercada por mitos que, muitas vezes, comprometem o desempenho e a saúde de quem pratica atividade física. De cortar totalmente os carboidratos até acreditar que bebidas energéticas garantem mais energia, a verdade é que uma alimentação equilibrada continua sendo essencial para alcançar bons resultados, prevenir lesões e acelerar a recuperação.
Membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife, a nutricionista Fabiana Cremer explica que não existe uma alimentação única e universal para atletas, mas, sim, planos personalizados, adaptados à idade, ao sexo, ao tipo de atividade física e aos objetivos individuais. “O erro mais comum é acreditar em fórmulas mágicas. O desempenho se constrói com constância, treino e um plano nutricional adequado para cada pessoa”, afirma Cremer.
Atividade física e caminhada