OBSESSÃO EM SER MÃE

Médica suspeita de mandar matar farmacêutica faz exame de corpo delito cantando: 'voltarei para buscar o seu amor'

Ex-professora da Universidade Federal de Uberlândia, ela já havia sido presa em 2024, após sequestrar um recém-nascido dentro de uma maternidade

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:34

Médica suspeita de mandar matar farmacêutica é presa

Presa por suspeita de mandar matar a farmacêutica Renata Bocatto Derani, 38 anos, em Uberlândia (MG), a médica Claudia Soares Alves cantou a música "Take On Me" (Me dê uma chance, em tradução livre), da banda norueguesa A-ha, durante o exame de corpo de delito. O crime ocorreu em 7 de novembro de 2020, mas a neurologista só foi presa nessa quarta-feira (5) em Itumbiara, Goiás. A vítima era ex-esposa de um homem com quem Claudia se relacionou. De acordo com a polícia, a médica teria planejado o crime para assumir a guarda da filha que Renata teve com o ex-marido.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pela obsessão de Claudia em ser mãe de uma menina. Ela é apontada como mandante do homicídio e tinha o objetivo de assumir a guarda da filha da vítima. "Identificamos que a Claudia fazia um tratamento para engravidar porque ela tinha o sonho de ser mãe de menina. Ela fazia qualquer coisa para isso. Ela idealizava a família perfeita, por isso queria o marido e a filha da farmacêutica”, informou o delegado Eduardo Leal ao G1 MG.

Ex-professora da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ela já havia sido presa em 2024, após sequestrar um recém-nascido dentro de uma maternidade da cidade. Na época, a médica usou documentos falsos para tentar registrar a bebê como filha. Desde março deste ano, ela respondia aos processos em liberdade e havia sido demitida da UFU.

Segundo a Polícia Civil, Claudia sempre demonstrou comportamentos obsessivos e apresentava desejo compulsivo de ser mãe de uma menina, embora já tivesse um filho. Além de Claudia, foram cumpridos outros dois mandados de prisão temporária contra dois suspeitos, que podem ser prorrogados por mais 30 dias e convertidos em preventiva. Os detidos serão encaminhados para Uberlândia, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário. De acordo com informações da Polícia Civil, durante o exame de corpo delito, Claudia estava tranquila, sem remorso e aproveitou o momento para cantar: "Eu voltarei para buscar o seu amor, tá bom? Me dê uma chance", diz a letra da música de 1985.

