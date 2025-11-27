SEPARAÇÃO

Após separação, internautas relembram indireta de Daniel Cady para Shawn Mendes

Fãs relembraram estádia do cantor canandense na casa no apartamento da cantora baiana

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:34

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram separação Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete chocou os fãs ao anunciar a separação através de uma publicação conjunta com Daniel Cady no Instagram nesta quinta-feira (27). A publicação em tom respeito, reforça que os dois estão vivendo o processo com “diálogo, cuidado e respeito”, o que deixou os fãs ainda mais confusos quanto ao comunicado, mas muitos não perderam tempo, e já cogitaram a separação a suposta indireta do nutricionista a uma publicação feita pelo nutricionista na última semana.



No X, antigo Twitter, vários internautas não pouparam o momento delicado e publicaram várias indiretas e piadas sobre a situação. “O Shawn Mendes de hóspede na casa de Ivete enquanto ela e o marido se divorciam”, escreveu um usuário da rede social.

“Minha mãe dizendo que a Ivete se separou do boy pra ficar com o Shawn Mendes”, escreveu outra pessoa. “Ivete abrindo o carnaval 2026 com essa e o Shawn Mendes no trio”, comentou outro fazendo menção a música “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha” (2021).

Daniel Cady fez uma publicidade sobre uma rede de hotéis e, sem citar nomes, fez um alerta para visitas que parecem ter um endereço certo e não sabem a hora de ir dizer “tchau” para o anfitrião. No vídeo, Daniel deixou o recado: quando o hóspede achar que já está confortável demais, talvez seja o momento de procurar um hotel. Bastou isso para o público concluir que a cutucada tinha um alvo: Shawn Mendes.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

Confira texto na íntegra: