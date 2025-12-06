Zulma descobre verdade cruel e visão de Candinho surpreende em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:00
O capítulo deste sábado (06) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com a paciência e o coração de quem acompanha a novela das 18h. A confusão começa logo cedo, quando Estela joga a verdade no colo de Zulma: ela não está grávida. A revelação cai como uma bomba, e Túlio ainda aproveita para dar uma dura na enfermeira pela mentira. Só que Zulma não se dá por vencida e garante que ainda vai disputar o amor de Candinho até o fim.
Enquanto isso, Cunegundes chega com mais uma ideia capaz de deixar qualquer um de cabelo em pé: ela anuncia que quer comprar o sítio de Candinho. Já Francine toma uma decisão importante e pede a Mirtes que guarde segredo sobre sua viagem.
Haydée, sempre atenta, começa a desconfiar das respostas de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe. E não é só ela que está em alerta, Celso, por sua vez, resolve dar um passo adiante e chama Tamires para jantar.
Do outro lado da trama, Ernesto e Simbá finalmente encontram um ponto de paz e conseguem se entender. Mas a calmaria não dura muito: Olímpia se irrita com Lúcio e, sem pensar duas vezes, procura Ernesto para pedir ajuda. A situação piora quando Dirce avisa Estela que Anabela parou de frequentar a escola e o que vem depois é ainda mais preocupante: Simbá e Ernesto tratam a menina com total desprezo.
Em meio a tantos conflitos, surge um momento de respiro: Lauro pede Sônia em casamento.
E no maior mistério do capítulo, Candinho, ainda em coma, tem uma visão marcante com Anastácia, deixando no ar o que esse encontro simbólico pode significar para o futuro dos dois.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.