Zulma descobre verdade cruel e visão de Candinho surpreende em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (6)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sérgio Guizé) descobrirá que Samir (Davi Malizia) é o seu filho desaparecido Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (06) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com a paciência e o coração de quem acompanha a novela das 18h. A confusão começa logo cedo, quando Estela joga a verdade no colo de Zulma: ela não está grávida. A revelação cai como uma bomba, e Túlio ainda aproveita para dar uma dura na enfermeira pela mentira. Só que Zulma não se dá por vencida e garante que ainda vai disputar o amor de Candinho até o fim.

Enquanto isso, Cunegundes chega com mais uma ideia capaz de deixar qualquer um de cabelo em pé: ela anuncia que quer comprar o sítio de Candinho. Já Francine toma uma decisão importante e pede a Mirtes que guarde segredo sobre sua viagem.

Haydée, sempre atenta, começa a desconfiar das respostas de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe. E não é só ela que está em alerta, Celso, por sua vez, resolve dar um passo adiante e chama Tamires para jantar.

Do outro lado da trama, Ernesto e Simbá finalmente encontram um ponto de paz e conseguem se entender. Mas a calmaria não dura muito: Olímpia se irrita com Lúcio e, sem pensar duas vezes, procura Ernesto para pedir ajuda. A situação piora quando Dirce avisa Estela que Anabela parou de frequentar a escola e o que vem depois é ainda mais preocupante: Simbá e Ernesto tratam a menina com total desprezo.

Em meio a tantos conflitos, surge um momento de respiro: Lauro pede Sônia em casamento.

E no maior mistério do capítulo, Candinho, ainda em coma, tem uma visão marcante com Anastácia, deixando no ar o que esse encontro simbólico pode significar para o futuro dos dois.