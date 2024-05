CLUBE CORREIO

Festival Hit Salvador reúne Filipe Ret, Cabelinho, Matue e mais 8 nomes do Rap, Trap e Funk

Assinantes do Clube Correio tem 20% de desconto no valor dos ingressos e do backstage

O local será dividido nas seguintes áreas: Arena e Backstage - Classificação 16 anos; e Área Vip / Open Bar - Classificação 18 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Bilheteria Digital ou nos balcões de ingressos dos shoppings da Bahia e Barra, e Parque Shopping; além de vendas sem taxa, somente na Loja New Era, no Salvador Shopping.

SERVIÇO: Festival Hiit 2024 com Filipe Ret, Matuê, Cabelinho, Veigh, Mc IG, Kayblack, Vulgo Fk, Delacruz, Wiu, Chefin e Ítalo Melo I Dia 04 de maio (sábado), com abertura dos portões às 15h e início dos shows às 16h no Wet Salvador I Ingressos: Arena: R$80 (individuial); Backstage : R$200 (meia) e R$ 400 (inteira); Área Vip com open bar: R$270 e Lounge Premium: R$400.