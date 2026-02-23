Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:09
Uma publicação nas redes sociais levantou questionamentos sobre a situação financeira da família de Chaiany de Andrade, confinada no Big Brother Brasil 26. Um perfil no X, antigo Twitter, afirmou que o pai da sister, Roberto Alves de Andrade, seria sócio e administrador de uma empresa com capital social próximo de R$ 4 milhões.
Casa de Chaiany BBB 26
A informação viralizou rapidamente e gerou críticas à participante, que já relatou dificuldades financeiras dentro do programa. Diante da repercussão, a equipe jurídica de Chaiany divulgou nota nesta segunda-feira (23) negando a veracidade do conteúdo.
Segundo o comunicado, são falsas as associações feitas entre o pai da sister e os CNPJs divulgados, ligados à empresa Mundial Refrigeração Ltda. A defesa afirma que os registros mencionados não pertencem ao genitor da participante e não têm qualquer relação com a empresa familiar dele.
Ainda de acordo com a nota, o pai de Chaiany é proprietário de um negócio de pequeno porte, de economia familiar, e não possui o capital social citado nas postagens. A equipe também informou que já está adotando medidas judiciais para responsabilizar os autores das publicações e preservar a honra e a imagem da família.
O boato ganhou força após internautas resgatarem fotos de viagens feitas por Chaiany, sugerindo incoerência entre as imagens e os relatos de dificuldades financeiras apresentados por ela no reality.