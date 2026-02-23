BBB 26

Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Equipe jurídica da participante do BBB 26 afirma que informação é falsa e anuncia medidas judiciais

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:09

Chaiany é pipoca do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma publicação nas redes sociais levantou questionamentos sobre a situação financeira da família de Chaiany de Andrade, confinada no Big Brother Brasil 26. Um perfil no X, antigo Twitter, afirmou que o pai da sister, Roberto Alves de Andrade, seria sócio e administrador de uma empresa com capital social próximo de R$ 4 milhões.

Casa de Chaiany BBB 26 1 de 9

A informação viralizou rapidamente e gerou críticas à participante, que já relatou dificuldades financeiras dentro do programa. Diante da repercussão, a equipe jurídica de Chaiany divulgou nota nesta segunda-feira (23) negando a veracidade do conteúdo.

Segundo o comunicado, são falsas as associações feitas entre o pai da sister e os CNPJs divulgados, ligados à empresa Mundial Refrigeração Ltda. A defesa afirma que os registros mencionados não pertencem ao genitor da participante e não têm qualquer relação com a empresa familiar dele.

Ainda de acordo com a nota, o pai de Chaiany é proprietário de um negócio de pequeno porte, de economia familiar, e não possui o capital social citado nas postagens. A equipe também informou que já está adotando medidas judiciais para responsabilizar os autores das publicações e preservar a honra e a imagem da família.

? AGORA: Internautas resgatam viagens de Chaiany, incluindo com celular de última geração.



A participante do #BBB26 se diz muito pobre, sem condição pra nada, mas internautas alegam que ela é desempregada, na verdade, por não precisar trabalhar. pic.twitter.com/B0Vlid3yBc — Panela Reality (@panelareality) February 22, 2026