NOVO VISUAL

Leonardo faz procedimento estético para reduzir papada e ganha elogios da esposa: 'Autoestima lá em cima'

Cantor sertanejo foi levado por Poliana Rocha à clínica estética e celebrou o resultado

“Hoje eu não vim me cuidar, vim trazer o maridão para se cuidar”, contou Poliana nos stories do Instagram, ressaltando a importância de incentivar o marido a se olhar no espelho com mais satisfação. “Fico muito feliz quando consigo tirar ele de casa ou do estúdio para ele se cuidar, se sentir melhor, se olhar no espelho e ficar com a autoestima lá em cima”, afirmou.>