DESPEDIDA

Corpo de Preta Gil chega ao Brasil e velório será aberto ao público no Rio de Janeiro

Cantora morreu aos 50 anos após batalha contra o câncer; cerimônia pública será realizada no Theatro Municipal antes da cremação

Heider Sacramento

Publicado em 24 de julho de 2025 às 07:24

Preta Gil faleceu no último domingo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24), após ser transportado dos Estados Unidos, onde a cantora morreu no último domingo (20), em Nova York. A artista será velada nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. >

O voo que trouxe o corpo de Preta partiu de Nova York por volta das 19h (horário de Brasília), na quarta-feira (23), e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 5h. A família acompanhou todo o traslado. Ainda não foram divulgados os detalhes sobre o voo que levará o corpo da cantora de São Paulo até o Rio de Janeiro.>

Preta Gil 1 de 54

Segundo a revista Quem, o velório público será realizado das 9h às 13h, no Theatro Municipal. Em seguida, o corpo será levado para o Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorrerá a cremação, conforme desejo expresso da própria cantora. A cerimônia será íntima, restrita a amigos próximos e familiares, e acontecerá na Capela Ecumênica 1, a partir das 14h.>

De acordo com a assessoria de Gilberto Gil, pai de Preta, a escolha pela cremação foi um pedido da cantora. A capela onde ocorrerá a cerimônia já recebeu despedidas de nomes como Glória Maria, Milton Gonçalves, Françoise Fourton e Ney Latorraca. Os custos do local podem ultrapassar R$ 5,5 mil, dependendo do serviço contratado.>

Adeus à Preta Gil

Preta Gil faleceu aos 50 anos após enfrentar uma dura batalha contra quatro tumores: dois em linfonodos, um no ureter e outro com metástase no peritônio. Diagnosticada inicialmente com câncer no intestino em janeiro de 2023, ela passou por sessões de quimioterapia e uma cirurgia em agosto daquele ano. No fim de 2023, comemorou o encerramento do tratamento.>