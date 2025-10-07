CONFIRA

Humberto Carrão dá beijão em atriz em confraternização de ‘Vale Tudo’

Atores aproveitaram final da novela para comemorar

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:48

Atores celebram fim de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As confraternizações do elenco de “Vale Tudo” estão rendendo assunto. Desde o último sábado, os atores da novela das 9 vêm se reunindo para celebrar o sucesso da produção, com muito pagode, samba e até Odete Roitman arriscando passos ao som de “Na Boquinha da Garrafa”.

Afonso em "Vale Tudo" 1 de 16

Em um dos registros compartilhados por Ingrid Gaigher, intérprete de Lucimar, durante a festa do último domingo na casa de Paolla Oliveira, o ator Humberto Carrão aparece dando um beijão na boca de uma colega do elenco.

A sortuda é Edvana Carvalho, de 57 anos, que vive a costureira Eunice no remake assinado por Manuela Dias.

No último sábado, 4, o elenco se reuniu para uma confraternização com muito samba e pagode. Nem Odete Roitman resistiu à música “Na boquinha da garrafa”. Debora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão, Guilherme Magon e Samantha Jones foram alguns dos filmados descendo até o chão na festa para celebrar o fim do trabalho.