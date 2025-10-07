Acesse sua conta
Humberto Carrão dá beijão em atriz em confraternização de ‘Vale Tudo’

Atores aproveitaram final da novela para comemorar

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:48

Atores celebram fim de 'Vale Tudo'
Atores celebram fim de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As confraternizações do elenco de “Vale Tudo” estão rendendo assunto. Desde o último sábado, os atores da novela das 9 vêm se reunindo para celebrar o sucesso da produção, com muito pagode, samba e até Odete Roitman arriscando passos ao som de “Na Boquinha da Garrafa”.

Afonso em "Vale Tudo"

Afonso vai descobrir doença grave por Manoella Mello/Divulgação/Globo
Fátima e Afonso se casaram por Reprodução
Solange e Afonso eram namorados por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso surpreende e tira Odete do sério por Reprodução
Retorno de Fátima e Afonso de Paris agita o capítulo por Reprodução/TV Globo
Fátima fala toda a verdade para Afonso: 'Casei por dinheiro' por Reprodução
Afonso engana Odete e Fátima e decide ficar no Brasil por Reprodução/TV Globo
Afonso chega de surpresa na mansão por Reprodução
Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César por Reprodução
Fátima e Afonso, em Vale Tudo por Reprodução
Vazamento de dados da TCA vira embate entre mãe e filho por Reprodução/TV Globo
Mária de Fátima, Solange por Reprodução/TV Globo
1 de 16
Afonso vai descobrir doença grave por Manoella Mello/Divulgação/Globo

Em um dos registros compartilhados por Ingrid Gaigher, intérprete de Lucimar, durante a festa do último domingo na casa de Paolla Oliveira, o ator Humberto Carrão aparece dando um beijão na boca de uma colega do elenco.

A sortuda é Edvana Carvalho, de 57 anos, que vive a costureira Eunice no remake assinado por Manuela Dias.

No último sábado, 4, o elenco se reuniu para uma confraternização com muito samba e pagode. Nem Odete Roitman resistiu à música “Na boquinha da garrafa”. Debora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão, Guilherme Magon e Samantha Jones foram alguns dos filmados descendo até o chão na festa para celebrar o fim do trabalho.

O cantor Feyjão comandou a trilha sonora com clássicos do samba e da MPB, mas foi quando o hit “Na boquinha da garrafa”, do grupo É o Tchan, começou a tocar que o clima pegou fogo. “Vai, Odete, na boquinha da garrafa!”, gritou Feyjão, chamando Débora Bloch para o centro da roda. A atriz, que dá vida à icônica vilã, aceitou o desafio e desceu até o chão, arrancando gritos e gargalhadas do público.

