TROCA DE FARPAS

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães debocham sobre fim do casamento

Influenciadores estavam juntos há 15 anos e anunciaram o término no mês passado

Poucos dias após o anúncio do fim de um relacionamento de mais de 15 anos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães apareceram juntos na mansão de Carlinhos e trocaram "farpas" sobre o término da relação e como será a vida de cada um daqui para frente. Os dois surgiram reunidos nesta terça-feira (5), no perfil oficial do dono do Rancho do Maia no Instagram.>